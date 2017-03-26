Гарет Саутгейт: Англия полностью контролировала игру

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды в матче против Литвы (2:0).



"Нам нужно уметь быстро перемещать мяч. У нас есть игроки, которые могут выступать лучше, чем сегодня. Чтобы выиграть матч, нам надо было сыграть лучше, чем против Германии. Мы знаем, что матч в Шотландии будет трудным, поэтому надо было побеждать Литву. Мы полностью контролировали игру сегодня", - цитирует Саутгейта ВВС.