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Гарет Саутгейт: Англия полностью контролировала игру

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды в матче против Литвы (2:0).

"Нам нужно уметь быстро перемещать мяч. У нас есть игроки, которые могут выступать лучше, чем сегодня. Чтобы выиграть матч, нам надо было сыграть лучше, чем против Германии. Мы знаем, что матч в Шотландии будет трудным, поэтому надо было побеждать Литву. Мы полностью контролировали игру сегодня", - цитирует Саутгейта ВВС.
Теги: Саутгейт Сборная Литвы Сборная Англии
Сегодня, 22:22
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