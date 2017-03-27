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ФФУ: договорные матчи - это раковая опухоль украинского футбола
Президент украинской федерации футбола Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с договорными матчами в украинском футболе.
"Договорные матчи - это раковая опухоль украинского футбола. И на эту проблему первым обратил внимание Пьерлуиджи Коллина.
Необходимо оценить работу комитета по этике и честной игре в становлении расследования договорных матчей. Да, доведенных до суда результатов очень мало, а мы все хотим максимальных наказаний.
Надеюсь, время все рассудит и даст всем оценку. Нашей стране необходимы громкие расследования. Баранка как раз и будет защищать чистоту игры", - цитирует Павелко "Газета.ru" со ссылкой на телеканал "Футбол 1".
"Договорные матчи - это раковая опухоль украинского футбола. И на эту проблему первым обратил внимание Пьерлуиджи Коллина.
Необходимо оценить работу комитета по этике и честной игре в становлении расследования договорных матчей. Да, доведенных до суда результатов очень мало, а мы все хотим максимальных наказаний.
Надеюсь, время все рассудит и даст всем оценку. Нашей стране необходимы громкие расследования. Баранка как раз и будет защищать чистоту игры", - цитирует Павелко "Газета.ru" со ссылкой на телеканал "Футбол 1".
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