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Роналдиньо выпустил свой первый сингл (видео)

Экс-хавбек "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо начал свою музыкальную карьеру.

37-летний ветеран выпустил сингл "Sozinho" (одинокий).

Теги: Роналдиньо
Сегодня, 14:47
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