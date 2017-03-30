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"Ювентус" готов предложить "Милану" 15 млн евро за Маттиа Де Шильо

"Ювентус" сделал предложение "Милану" по защитнику Маттиа Де Шильо, утверждает Calciomercato.

"Красно-черные" не готовы ответить туринцам, так как клуб находится на стадии продажи китайским инвесторам. "Юве" готов заплатить за 24-летнего игрока сборной Италии 15 миллионов евро. Контракт Де Шильо с "Миланом" заканчивается в следующем году.
Теги: Ювентус Милан
Сегодня, 01:39
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