"Ювентус" готов предложить "Милану" 15 млн евро за Маттиа Де Шильо

"Ювентус" сделал предложение "Милану" по защитнику Маттиа Де Шильо, утверждает Calciomercato.



"Красно-черные" не готовы ответить туринцам, так как клуб находится на стадии продажи китайским инвесторам. "Юве" готов заплатить за 24-летнего игрока сборной Италии 15 миллионов евро. Контракт Де Шильо с "Миланом" заканчивается в следующем году.