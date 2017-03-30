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Джермейн Дефо может уйти из "Сандерленда" в случае вылета клуба в Чемпионшип

Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо в летнее трансферное окно может уйти из команды на правах свободного агента, сообщает The Telegraph.

Это произойдёт в случае вылета "чёрных котов" из АПЛ, в контракте форварда есть соответствующий пункт в контракте.
Теги: Сандерленд
Сегодня, 17:07
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