Джермейн Дефо может уйти из "Сандерленда" в случае вылета клуба в Чемпионшип

Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо в летнее трансферное окно может уйти из команды на правах свободного агента, сообщает The Telegraph.



Это произойдёт в случае вылета "чёрных котов" из АПЛ, в контракте форварда есть соответствующий пункт в контракте.