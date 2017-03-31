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Сергей Рыжиков: я заметил, что у вратарей особенный склад ума

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков высказал мнение о том, что все голкиперы обладают определенными чертами характера.

"Я всегда хотел быть вратарем. Может, еще повлиял на меня Алексей Поляков, мы с ним жили в одном дворе и частенько вместе играли. Я на него всегда равнялся. Даже было такое, что играли вдвоем против шестерых. Ну у дворового футбола свои правила, иногда непредсказуемые. И в "футбольного козла", я помню, мы с ним играли.

Кстати, мой брат тоже вратарь. Правда, в детстве мы вместе не играли, у нас большая разница в возрасте – 8 лет. Но сейчас иногда, как встречаемся, тренируемся вместе. Я вот заметил, что у вратарей особенный склад ума. Да и характер тоже.

Посудите сами: у вратаря должны быть не только физическая подготовка и некоторые технические данные, но личностные качества, без которых никуда. Это надежность, упорство, трудолюбие, смелость. И в то же время спокойствие, уравновешенность, расчетливость, концентрация. Вот такой симбиоз", - цитирует Рыжикова welcome2018.com.
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 09:59
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:22) #
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Болеет за:
«Ростов»
Глядя на Садамыча- мы верим Рыжикову.

Имеет место,в самом деле ОСОБЫЙ психотип.

На примере Сборной мы можем увидеть его плоды.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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