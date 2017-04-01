Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Джефферсон Фарфан: все смеялись, когда Семин называл меня Форланом

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о забавном эпизоде на сборах.

– На пресс-конференции перед матчем со "Спартаком" Юрий Семин оговорился, назвав вас Форланом. Вас часто путают?

– Тренер еще на сборах в Испании меня так называл! Все вокруг смеялись, а я никак не мог понять, в чем дело. Потом прислушался и понял, что Семин говорит не "Фарфан", а "Форлан". Было очень смешно!

Матч ТВ
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 11:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.