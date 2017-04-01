Джефферсон Фарфан: все смеялись, когда Семин называл меня Форланом

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о забавном эпизоде на сборах.– Тренер еще на сборах в Испании меня так называл! Все вокруг смеялись, а я никак не мог понять, в чем дело. Потом прислушался и понял, что Семин говорит не "Фарфан", а "Форлан". Было очень смешно!