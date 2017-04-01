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"Факел" упустил победу над "Кубанью"

"Факел" и "Кубань" сыграли вничью в 29-м туре ФНЛ.

ФНЛ

29 тур

"Факел" - "Кубань" 2:2

Гол: Трошечкин, 47, Тихий, 54 - Гогниев, 68, 90+3

"Факел": Кобзев, Бурнаш, Багаев, Тихий, Шахов, Осипенко, Трошечкин, Каюмов, Соловьев (Лукьяновс, 74), Бирюков (Гарикович, 79), Саталкин (Иванов, 87)

"Кубань": Дюпин, Бугаев, Лобкарев (Гогниев, 60), Марков, Байрыев, Клещенко, Маляров (Щадин, 72), Алейник, Коновалов, Гай (Якуба, 66), Обухов

Предупреждения: Каюмов, 43
Теги: Факел Кубань
Сегодня, 20:06
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