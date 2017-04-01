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20:11
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
16:52
Матч первых (2)
Матч первых (2)
15:38
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (2)
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (2)
"Факел" упустил победу над "Кубанью"
"Факел" и "Кубань" сыграли вничью в 29-м туре ФНЛ.
ФНЛ
29 тур
"Факел" - "Кубань" 2:2
Гол: Трошечкин, 47, Тихий, 54 - Гогниев, 68, 90+3
"Факел": Кобзев, Бурнаш, Багаев, Тихий, Шахов, Осипенко, Трошечкин, Каюмов, Соловьев (Лукьяновс, 74), Бирюков (Гарикович, 79), Саталкин (Иванов, 87)
"Кубань": Дюпин, Бугаев, Лобкарев (Гогниев, 60), Марков, Байрыев, Клещенко, Маляров (Щадин, 72), Алейник, Коновалов, Гай (Якуба, 66), Обухов
Предупреждения: Каюмов, 43
ФНЛ
29 тур
"Факел" - "Кубань" 2:2
Гол: Трошечкин, 47, Тихий, 54 - Гогниев, 68, 90+3
"Факел": Кобзев, Бурнаш, Багаев, Тихий, Шахов, Осипенко, Трошечкин, Каюмов, Соловьев (Лукьяновс, 74), Бирюков (Гарикович, 79), Саталкин (Иванов, 87)
"Кубань": Дюпин, Бугаев, Лобкарев (Гогниев, 60), Марков, Байрыев, Клещенко, Маляров (Щадин, 72), Алейник, Коновалов, Гай (Якуба, 66), Обухов
Предупреждения: Каюмов, 43
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