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19:25
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (14)
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (14)
19:17
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (27)
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (27)
18:52
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (11)
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (11)
18:26
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
16:03
Продолжая путь к вершине (3)
Продолжая путь к вершине (3)
15:24
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Майнц" проиграл "Ингольштадту"
В матче 26-го тура чемпионата Германии "Ингольштадт" обыграл "Майнц".
Чемпионат Германии
26 тур
"Ингольштадт 04" - "Майнц" 2:1
Голы: Брежери, 10, Матип, 71 (авто.), Хадергьонай, 73
"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер (Тиссеран, 84), Брежери, Матип, Рожер, Коэн, Моралес, Гросс, Лескано (Хинтерзер, 89), Леки (Киттель, 77)
"Майнц": Лоссль, Брозински, Белл, Балогун (Донати, 46), Бунгерт (Сердар, 67), Рамальо, Эцтунали, Гбамин, Латца (Кайсон, 80), Бласис, Кордоба
Предупреждения: Балогун, 33, Матип, 59, Хадергьонай, 65, Рамальо, 68, Латца, 76, Тиссеран, 85, Хансен, 90+3
Чемпионат Германии
26 тур
"Ингольштадт 04" - "Майнц" 2:1
Голы: Брежери, 10, Матип, 71 (авто.), Хадергьонай, 73
"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер (Тиссеран, 84), Брежери, Матип, Рожер, Коэн, Моралес, Гросс, Лескано (Хинтерзер, 89), Леки (Киттель, 77)
"Майнц": Лоссль, Брозински, Белл, Балогун (Донати, 46), Бунгерт (Сердар, 67), Рамальо, Эцтунали, Гбамин, Латца (Кайсон, 80), Бласис, Кордоба
Предупреждения: Балогун, 33, Матип, 59, Хадергьонай, 65, Рамальо, 68, Латца, 76, Тиссеран, 85, Хансен, 90+3
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