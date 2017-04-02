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"Майнц" проиграл "Ингольштадту"

В матче 26-го тура чемпионата Германии "Ингольштадт" обыграл "Майнц".

Чемпионат Германии

26 тур

"Ингольштадт 04" - "Майнц" 2:1

Голы: Брежери, 10, Матип, 71 (авто.), Хадергьонай, 73

"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер (Тиссеран, 84), Брежери, Матип, Рожер, Коэн, Моралес, Гросс, Лескано (Хинтерзер, 89), Леки (Киттель, 77)

"Майнц": Лоссль, Брозински, Белл, Балогун (Донати, 46), Бунгерт (Сердар, 67), Рамальо, Эцтунали, Гбамин, Латца (Кайсон, 80), Бласис, Кордоба

Предупреждения: Балогун, 33, Матип, 59, Хадергьонай, 65, Рамальо, 68, Латца, 76, Тиссеран, 85, Хансен, 90+3
Теги: Майнц Ингольштадт 04
Сегодня, 19:11
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