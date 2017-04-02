Лерой Сане: догнать "Челси" будет очень сложно

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане прокомментировал ничью своей команды в матче против "Арсенала" (2:2) в рамках 30-го тура чемпионата Англии.



"Я разочарован тем, что мы не выиграли. Победный результат был бы для нас хорош, потому что "Челси" проиграл. Догнать их будет очень сложно. Единственный шанс - победить их в матче в среду", - цитирует Сане ВВС.