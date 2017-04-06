Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с притерской пропиской

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался относительно назначения судей на игры 22-го тура чемпионата России.

– Общественность – московская и петербуржская – бурлит: матч «Уфа» – «Спартак» судит питерский арбитр Лапочкин, игру «Зенит» – «Анжи» – подмосковный рефери Сухой, что, как известно, вызывает озабоченность у тренера Мирчи Луческу. Как прокомментируете?

– Начнем с того, что Лапочкин – арбитр ФИФА, и по нашим нормативным документам он может судить даже матчи местной команды. У меня как у руководителя департамента есть полное доверие ко всем тем судьям, которые проводят матчи на столь высоком уровне.

– Предматчевые обстоятельства встречи «Уфа» – «Спартак» непростые – ряд футболистов красно-белых могут получить предупреждение, которое не позволит им сыграть во встрече с «Зенитом» в следующем туре.

– Нас интересует не арифметика – у кого сколько карточек. Нас интересует другая арифметика, относящаяся к качеству судейства и тем оценкам, которые выставляются арбитрам. Дам только одну цифру – на сегодня, без учета матчей 21-го тура, у судей премьер-лиги 17,8% неудовлетворительных оценок. На прошлом, осенне-зимнем этапе, когда мы пришли, на протяжении пяти туров неудовлетворительных оценок было 28,7%.

Вижу, что идет позитивная динамика – потому что были приняты соответствующие структурные и регламентные изменения, произошло определенное изменение в системе финансирования судей, изменилась их мотивация. Поэтому меня абсолютно не беспокоит число карточек у игроков какой-то команды. У нас не 2 и не 3 команды, а 16.

– То есть при назначении Лапочкина на игру «Спартака» вас его питерская прописка не беспокоила?

– Абсолютно. У нас есть определенные принципы и регламентные нормы, которыми руководствуемся при назначении судей: история предыдущих встреч с командой, повторяемость, готовность… Целый ряд критериев. И потом, Лапочкин, на всякий случай, участник чемпионата Европы и, дай бог, вместе с Карасевым поедет на чемпионат мира. У меня как у руководителя полное доверие ко всем арбитрам. Те из них, кто допускает серьезные ошибки, на определенное количество туров окажутся на скамейке запасных, – цитирует Будогосского "СЭ".
Теги: Спартак Будогосский
Сегодня, 08:25
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:07) #
  • 0
  •  (0)

А какая прописка у тебя Будогосский.?
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 10:06) #
  • 0
  •  (0)
online

Вот теперь понятно почему и по каким критериям (читайте последний абзац Будогосского - "история предыдущих встреч с командой") свистун Безбородов назначен вновь на матч "Ростова", теперь уже с "Локомотивом" в Москве - решалам РФС понравилось, как этот любимец столичной торсиды, осенью в матче со Спартаком при Федуне и МУТКО, удалил с поля двух ростовских игроков, после которых спартаковские сделали результат (1-0). Теперь нет НИКАКИХ сомнений в том, чем закончится воскресный матч на Локомотиве.. НЕТ СЛОВ, господа МУТКО и Будогосский - это и есть по вашему ЧЕСТНЫЙ ФУТБОЛ ???
Регистрация: 25.02.2017
№3 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 08:54) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: anatolik189
Газпром пригрозит Лапочкину отключением газа на даче и всё будет пучком!

Свиньи проиграют?


--------------------
Самое лучшее применение свинины,это шашлык.Заставить свинью играть в футбол,тоже самое,что метать перед ней биссер.
Регистрация: 24.11.2016
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 08:45) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Газпром пригрозит Лапочкину отключением газа на даче и всё будет пучком!
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:33) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А тебя не беспокоит, что Лапочкин в каждом матче Спартака косячит в пользу соперников? Тебя не беспокоит, что перед матчем с Зенитом назначен питерский судья при том, что в Спартаке 4 ключевых игрока висят на карточках?

Да хуле у тебя спрашивать, тебя никогда ничего не беспокоит, у тебя судья всегда прав, даже если весь мир признает его косяки.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.