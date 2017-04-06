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Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с притерской пропиской
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался относительно назначения судей на игры 22-го тура чемпионата России.
– Общественность – московская и петербуржская – бурлит: матч «Уфа» – «Спартак» судит питерский арбитр Лапочкин, игру «Зенит» – «Анжи» – подмосковный рефери Сухой, что, как известно, вызывает озабоченность у тренера Мирчи Луческу. Как прокомментируете?
– Начнем с того, что Лапочкин – арбитр ФИФА, и по нашим нормативным документам он может судить даже матчи местной команды. У меня как у руководителя департамента есть полное доверие ко всем тем судьям, которые проводят матчи на столь высоком уровне.
– Предматчевые обстоятельства встречи «Уфа» – «Спартак» непростые – ряд футболистов красно-белых могут получить предупреждение, которое не позволит им сыграть во встрече с «Зенитом» в следующем туре.
– Нас интересует не арифметика – у кого сколько карточек. Нас интересует другая арифметика, относящаяся к качеству судейства и тем оценкам, которые выставляются арбитрам. Дам только одну цифру – на сегодня, без учета матчей 21-го тура, у судей премьер-лиги 17,8% неудовлетворительных оценок. На прошлом, осенне-зимнем этапе, когда мы пришли, на протяжении пяти туров неудовлетворительных оценок было 28,7%.
Вижу, что идет позитивная динамика – потому что были приняты соответствующие структурные и регламентные изменения, произошло определенное изменение в системе финансирования судей, изменилась их мотивация. Поэтому меня абсолютно не беспокоит число карточек у игроков какой-то команды. У нас не 2 и не 3 команды, а 16.
– То есть при назначении Лапочкина на игру «Спартака» вас его питерская прописка не беспокоила?
– Абсолютно. У нас есть определенные принципы и регламентные нормы, которыми руководствуемся при назначении судей: история предыдущих встреч с командой, повторяемость, готовность… Целый ряд критериев. И потом, Лапочкин, на всякий случай, участник чемпионата Европы и, дай бог, вместе с Карасевым поедет на чемпионат мира. У меня как у руководителя полное доверие ко всем арбитрам. Те из них, кто допускает серьезные ошибки, на определенное количество туров окажутся на скамейке запасных, – цитирует Будогосского "СЭ".
– Общественность – московская и петербуржская – бурлит: матч «Уфа» – «Спартак» судит питерский арбитр Лапочкин, игру «Зенит» – «Анжи» – подмосковный рефери Сухой, что, как известно, вызывает озабоченность у тренера Мирчи Луческу. Как прокомментируете?
– Начнем с того, что Лапочкин – арбитр ФИФА, и по нашим нормативным документам он может судить даже матчи местной команды. У меня как у руководителя департамента есть полное доверие ко всем тем судьям, которые проводят матчи на столь высоком уровне.
– Предматчевые обстоятельства встречи «Уфа» – «Спартак» непростые – ряд футболистов красно-белых могут получить предупреждение, которое не позволит им сыграть во встрече с «Зенитом» в следующем туре.
– Нас интересует не арифметика – у кого сколько карточек. Нас интересует другая арифметика, относящаяся к качеству судейства и тем оценкам, которые выставляются арбитрам. Дам только одну цифру – на сегодня, без учета матчей 21-го тура, у судей премьер-лиги 17,8% неудовлетворительных оценок. На прошлом, осенне-зимнем этапе, когда мы пришли, на протяжении пяти туров неудовлетворительных оценок было 28,7%.
Вижу, что идет позитивная динамика – потому что были приняты соответствующие структурные и регламентные изменения, произошло определенное изменение в системе финансирования судей, изменилась их мотивация. Поэтому меня абсолютно не беспокоит число карточек у игроков какой-то команды. У нас не 2 и не 3 команды, а 16.
– То есть при назначении Лапочкина на игру «Спартака» вас его питерская прописка не беспокоила?
– Абсолютно. У нас есть определенные принципы и регламентные нормы, которыми руководствуемся при назначении судей: история предыдущих встреч с командой, повторяемость, готовность… Целый ряд критериев. И потом, Лапочкин, на всякий случай, участник чемпионата Европы и, дай бог, вместе с Карасевым поедет на чемпионат мира. У меня как у руководителя полное доверие ко всем арбитрам. Те из них, кто допускает серьезные ошибки, на определенное количество туров окажутся на скамейке запасных, – цитирует Будогосского "СЭ".
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