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"Луч-Энергия" и нальчикский "Спартак" не забили голов

"Луч-Энергия" и нальчикский "Спартак" завершили матч 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги вничью.

Игра во Владивостоке закончилась без забитых голов – 0:0.

ФНЛ. 30-тур

"Луч-Энергия" - "Спартак" Нальчик - 0:0
Теги: Луч-Энергия Спартак Нальчик
Сегодня, 09:20
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