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"Манчестер Юнайтед" разобрался с "Сандерлендом"

"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Сандерленда" в матче 32-го тура английской премьер-лиги.

Чемпионат Англии. 32 тур

"Сандерленд" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3

Голы: Ибрагимович, 30, Мхитарян, 46, Рашфорд, 89

"Сандерленд": Пикфорд, Джонс, Овьедо (Манкильо, 39), Коне, Денайер, Каттермол (Борини, 66), Ндонг, Родуэлл, Ларссон, Дефо, Аничебе

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Шоу (Блинд, 61), Бейи, Рохо, Погба, Мхитарян (Марсьяль, 78), Феллайни, Эррера, Лингард (Рашфорд, 64), Ибрагимович

Предупреждения: Шоу, 15, Лингард, 64, Феллайни, 79, Марсьяль, 82, Ндонг, 85, Дармиан, 90+2.

Удаления: Ларссон, 43.
Теги: Манчестер Юнайтед Сандерленд
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