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"Ювентус" - "Барселона": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Ювентуса" и "Барселоны" на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Ювентус": Буффон, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

"Барселона": Тер Штеген, Пике, Матьё, Юмтити, Маскерано, Иньеста, Ракитич, С. Роберто, Месси, Суарес, Неймар.
Теги: Ювентус Барселона
Сегодня, 20:46
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