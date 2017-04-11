"Ювентус" - "Барселона": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Ювентуса" и "Барселоны" на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.Буффон, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.Тер Штеген, Пике, Матьё, Юмтити, Маскерано, Иньеста, Ракитич, С. Роберто, Месси, Суарес, Неймар.