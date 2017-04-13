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"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Андерлехта" и "Манчестер Юнайтед" на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы.

"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Мбоджи, Нуйтинк, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Станчу, Бруно, Телин, Ачеампонг.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Бейи, Рохо, Дармиан, Кэррик, Погба, Мхитарян, Лингард, Рашфорд, Ибрагимович.
Теги: Андерлехт Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:16
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