Алексей Герасименко: намеренной грубой игры Витиньо к Кудряшову, на мой взгляд не было

Экс-нападающий "Ростова", "Кубани", киевского "Динамо" и сборной России Алексей Герасименко в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал момент с травмой Кудряшова, пояснив что намеренной грубой игры от Витиньо он тут не увидел:- Нет. В таких случаях я всегда говорю, что и сам Кудряшов мог и должен был предвидеть подобную ситуацию. Витиньо находился к нему спиной, он соперника не видит, летит мяч – его полюбому нужно сбрасывать его назад. Плюс, вроде-бы в конце матча они и вовсе пожали друг-другу руки.На мой взгляд никакой намеренной грубой игры со стороны Витиньо не было.- Ну как бы сказать? Оно всегда видно, когда человек намерено прыгает и играет локтем в соперника. Видно и когда нет такого намерения. Всё зависит от эпизода. Но в любом случае ты же отталкиваешься, нужно же, в том числе и как-то вытолкнуться вверх? Нужно же как-то балансировать? В подобных ситуациях нужно каждый эпизод рассматривать индивидуально.