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Алексей Герасименко: намеренной грубой игры Витиньо к Кудряшову, на мой взгляд не было

Экс-нападающий "Ростова", "Кубани", киевского "Динамо" и сборной России Алексей Герасименко в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал момент с травмой Кудряшова, пояснив что намеренной грубой игры от Витиньо он тут не увидел:

- Что скажете о травме Кудряшова? Витиньо намерено бил по лицу или нет?

- Нет. В таких случаях я всегда говорю, что и сам Кудряшов мог и должен был предвидеть подобную ситуацию. Витиньо находился к нему спиной, он соперника не видит, летит мяч – его полюбому нужно сбрасывать его назад. Плюс, вроде-бы в конце матча они и вовсе пожали друг-другу руки.

На мой взгляд никакой намеренной грубой игры со стороны Витиньо не было.

- А возможно ли физиологически прыгать так, чтобы локти не оказались по сторонам?

- Ну как бы сказать? Оно всегда видно, когда человек намерено прыгает и играет локтем в соперника. Видно и когда нет такого намерения. Всё зависит от эпизода. Но в любом случае ты же отталкиваешься, нужно же, в том числе и как-то вытолкнуться вверх? Нужно же как-то балансировать? В подобных ситуациях нужно каждый эпизод рассматривать индивидуально.
Теги: ЦСКА Ростов Герасименко Кудряшов Витиньо
Сегодня, 17:35
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11
(2)
№11 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 18:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Борьбой за мяч и маскируют удар в лицо. Тыщу раз такое в футболе было.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№10 Написал: Dlink (Сегодня, 18:16) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Dlink
Все там нормально игра головами нех жаловаться

Хочешь, я тебе так же локтем уебу и скажу , что ты сам головой въся?

Да где там локоть прежде чем писать посмотри

Сибирячок,
А хочешь вприсать милости прошу В мск жду
Регистрация: 7.08.2016
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Dlink
Все там нормально игра головами нех жаловаться

Хочешь, я тебе так же локтем уебу и скажу , что ты сам головой въся?


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Dlink (Сегодня, 18:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все там нормально игра головами нех жаловаться
Регистрация: 7.08.2016
№7 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:03) #
  • +3
  •  (3)

в футболе не фиг размахивать локтями, это же не тайский бокс
Регистрация: 20.04.2016
№6 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Sergeevich
Ну если бы он это намеренно сделал надо было удалять.
А так, ну наверное можно даже ЖК не давать (это уж на усмотрение судьи) но штрафной то был.

А то получается детский сад какой-то "он же не хотел"...

тут помню, тут не помню... ромашка smile
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 17:56) #
  • +3
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online

Еще они специалист нашелся... Убогие. Посмотрите как нормально писака Зырянкин реагирует на Спорт-Экспрессе ( и все уже подхватили на МАТЧе) - Витиньо НЕЧАЯННО локтем сломал нос Кудряшову и не получил КРАСНУЮ от питерского Левникова, в конце откровенно работавшего на ЦСКА.. У нас уже начинают так трактовать ГРУБЫЕ нарушения правил с выставленными локтями ??? А чтобы было если бы подобное сделал сам Кудряшов или Гацкан ??? А-У, господин Будогосский и мистер МУТКО - доколи этот беспредел будет продолжаться на матчах с адм. ресурсными в Москве и Питере ??? И КДК, конечно, без инициативы сверху, момент оставит без внимания, чтобы не гневить господина Гинера
Регистрация: 25.02.2017
№4 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 17:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Ну если бы он это намеренно сделал надо было удалять.
А так, ну наверное можно даже ЖК не давать (это уж на усмотрение судьи) но штрафной то был.

А то получается детский сад какой-то "он же не хотел"...
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 17:49) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Да мне тоже кажется не было, Кудряшов опаздывал к мячу, Витя был первый. Просто удачно попал. Здоровья Кудряшову, он молодец, боец.
Регистрация: 10.10.2006
№2 Написал: ослы сосут тунцы (Сегодня, 17:43) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: ДЯДЬКА
Сейчас на Матч-ТВ повторили эпизод, четко видно, что не было ударом локтя

как и гола в ворота Ростова,там так же это разобрали,офсайд зафиксирован правильно
Регистрация: 15.04.2017
№1 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 17:40) #
  • 0
  •  (8)

Сейчас на Матч-ТВ повторили эпизод, четко видно, что не было ударом локтя, Кудряшов ударился об голову Витиньо.
Регистрация: 15.05.2015
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