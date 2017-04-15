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Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей?
Экс-нападающий «Ростова», «Кубани», киевского «Динамо» и сборной России Алексей Герасименко в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал исход встречи ЦСКА – «Ростов»
- Вы знаете, смотрел первый тайм «Интер» - «Милан», а потом переключился на встречу ЦСКА – «Ростов». И картинка не поменялась. В том плане что стадион хороший, обе команды действуют быстро, хорошо и грамотно.
Но тут-же второй момент: почти никто ничего не создал впереди. О чём это говорит? Очень мало креативных футболистов. У ЦСКА явно видно, что нет типичного 10-го номера. Они опустили в эту зону Витиньо, но видно что это не его позиция: он неплохо смотрится на острие атаки.
Во втором тайме был момент, когда Аарон Оланаре в атаке перебросил одного игрока – так ему стадион аплодировал так, что мне показалось что чуть-ли не вся страна. В одном эпизоде, хотя там ничего острого не было. О чем это говорит? Что зрители, получается, скучали всю игру. В матче было порядка 3-4 ударов в створ ворот.
О каком тут может речь идти зрелище для болельщиков? Нужно приобретать и подтягивать креативных футболистов. Под конец выпустили Чалова – помню что еще в концовке прошлого года его выпускали и он смотрелся весьма прилично. Но сейчас, почему-то выходит редко. Мы не знаем точно почему это происходит – тут нужно находиться внутри коллектива чтобы знать ситуацию. Но проблема в том, что выпускают ряд иностранцев, которые по-сути почти ничего не создают впереди.
Также порадовал «Ростов»: видно что это явно «боевая единица» для премьер-лиги. Если в предыдущие годы клуб часто был на грани вылета: могли матч выиграть а потом три проиграть. То сейчас есть стабильность: как в игре, так и в результатах. И это радует.
Плюс, в перерыве ЦСКА-«Ростов» захватил концовку матча «Интер» - «Милан»: что тут сказать? Это действительно зрелище! «Милан» на 97-й минуте сравнивает счёт, а болельщики последние минут 10 смотрели эту игру стоя. К подобному нам нужно стремится.
А у нас же сегодня боролись явные претенденты на еврокубки, но было крайне скучное для болельщиков зрелище. При том что наши команды выстроены очень хорошо: видно что и «Ростов» и ЦСКА играют очень грамотно. Но в плане атак – могу вспомнить за матч всего 3-4 удара в створ. Это, конечно, скучно.
При этом скорости и у ЦСКА и у «Ростова» были нормальные. Но удручает индивидуальное мастерство футболистов. В итальянском матче вся середина поля была пройдена в 2 касания, и гол был забит такой что любо-дорого посмотреть. Сейчас у нас мало мастеров. Раньше, например, был Мостовой, на игру которого можно было идти и любоваться. К этому нам сейчас нужно стремиться, в том числе и больше доверяя молодым. Хотя бы давать им больше времени на поле.
- О претензиях ЦСКА на чемпионство после матча с «Ростовом» можно забыть?
- Ну почему-же? Интрига ещё есть. Думаю, и «Зенит» подтянется, и ЦСКА. Не факт, что «Спартаку» удастся ровно пройти весь сезон. Плюс армейцы уже не раз доказывали, что они всегда на чемпионство претендуют. И сейчас никто рук не опустит. У них и статус, и психология победителей. ЦСКА будет бороться до последнего.
- Что скажете о травме Кудряшова? Витиньо намерено бил по лицу или нет?
- Нет. В таких случаях я всегда говорю, что и сам Кудряшов мог и, наверное, должен был предвидеть подобную ситуацию. Витиньо находился к нему спиной, соперника он не видит, на него летит мяч – его полюбому нужно сбрасывать назад. Плюс, вроде-бы в конце матча они и вовсе пожали друг-другу руки.
На мой взгляд никакой намеренной грубой игры со стороны Витиньо не было.
- А возможно ли физиологически прыгать так, чтобы локти не оказались по сторонам?
- Ну как бы сказать? Оно всегда видно, когда человек намерено прыгает и играет локтем в соперника. Видно и когда нет такого намерения. Всё зависит от эпизода. Но в любом случае ты же отталкиваешься, нужно же, в том числе и как-то вытолкнуться вверх? Нужно же как-то балансировать? В подобных ситуациях нужно каждый эпизод рассматривать индивидуально.
- Вопросы к судейству Левитина у вас есть?
- Ничего особенного, на что стоит обращать внимание в плане предвзятости или квалифицированности судейства я не увидел. Даже ситуация с пенальти была достаточно спорной. И даже после повторов с ряда ракурсов те-же комментаторы не смогли прийти к единому мнению. А на поле нужно принимать решение очень быстро.
По судейству у меня нет никаких вопросов. Отсудил нормально, хоть и было серьёзное давление с обеих сторон. Но, например, никакой паники у судьи не возникло.
- Как теперь оцениваете шансы «Ростова» на Лигу Европы?
- Шансы очень хорошие. «Ростов» даже на выезде отбирает очки у лидеров, а дома ростовчане очень стабильно в обороне и агрессивны в атаке. Так что шансы приличные. Плюс, наверняка их сейчас морально подстёгивают последние матче в еврокубках. Ведь там они доказали, что могут и умеют играть этим составом на высоком уровне.
Единственно что – хотелось бы видеть большего прогресса от наших российских молодых футболистов. Того-же Ерохина когда мы приглашали в «Краснодар»: мне тогда казалось, что за 2-3 года он сумеет вырасти в очень серьёзную боевую единицу. Тут я бы хотел видеть от него более быстрого роста. Ну и не совсем понятно почему дают мало игрового времени Могилевцу. Он очень талантливый, креативный парень. Он может решить судьбу матча. Но играет мало: вышел на 10-15 минут – это ничтожно мало.
- Если смотреть по возрасту на оборону и ЦСКА и «Ростова» то весьма немолоды обе стороны: Навасу 37, Калачеву 35, Гацкану 33, Игнашевичу 37, Березуцкому 34. Это их последний сезон, или ещё есть возрастные ресурсы организма?
- Думаю, что ещё этот сезон, ну следующий. Максимум – два, и все. Организм ведь не обманешь. Другой вопрос в том, что они играют на очень приличном уровне. Так что не подкопаешься. Если бы проваливались – их бы никто на поле не ставил. Тогда они бы уже давно сошли бы с дистанции. Но выглядят прилично, профессионально относятся к футболу, плюс уже многие отошли от сборной, а значит что и легче восстанавливаться.
Но, думаю, что этот сезон. Ну, может быть ещё следующий. А дальше этих футболистов на поле уже не будет: что в «Ростове» что в ЦСКА. Это однозначно. Гончаренко, например, уже вводит в игру того-же Васина. По окончании сезона наверняка будут и ещё кого-то пробовать включать в игру.
- Вы знаете, смотрел первый тайм «Интер» - «Милан», а потом переключился на встречу ЦСКА – «Ростов». И картинка не поменялась. В том плане что стадион хороший, обе команды действуют быстро, хорошо и грамотно.
Но тут-же второй момент: почти никто ничего не создал впереди. О чём это говорит? Очень мало креативных футболистов. У ЦСКА явно видно, что нет типичного 10-го номера. Они опустили в эту зону Витиньо, но видно что это не его позиция: он неплохо смотрится на острие атаки.
Во втором тайме был момент, когда Аарон Оланаре в атаке перебросил одного игрока – так ему стадион аплодировал так, что мне показалось что чуть-ли не вся страна. В одном эпизоде, хотя там ничего острого не было. О чем это говорит? Что зрители, получается, скучали всю игру. В матче было порядка 3-4 ударов в створ ворот.
О каком тут может речь идти зрелище для болельщиков? Нужно приобретать и подтягивать креативных футболистов. Под конец выпустили Чалова – помню что еще в концовке прошлого года его выпускали и он смотрелся весьма прилично. Но сейчас, почему-то выходит редко. Мы не знаем точно почему это происходит – тут нужно находиться внутри коллектива чтобы знать ситуацию. Но проблема в том, что выпускают ряд иностранцев, которые по-сути почти ничего не создают впереди.
Также порадовал «Ростов»: видно что это явно «боевая единица» для премьер-лиги. Если в предыдущие годы клуб часто был на грани вылета: могли матч выиграть а потом три проиграть. То сейчас есть стабильность: как в игре, так и в результатах. И это радует.
Плюс, в перерыве ЦСКА-«Ростов» захватил концовку матча «Интер» - «Милан»: что тут сказать? Это действительно зрелище! «Милан» на 97-й минуте сравнивает счёт, а болельщики последние минут 10 смотрели эту игру стоя. К подобному нам нужно стремится.
А у нас же сегодня боролись явные претенденты на еврокубки, но было крайне скучное для болельщиков зрелище. При том что наши команды выстроены очень хорошо: видно что и «Ростов» и ЦСКА играют очень грамотно. Но в плане атак – могу вспомнить за матч всего 3-4 удара в створ. Это, конечно, скучно.
При этом скорости и у ЦСКА и у «Ростова» были нормальные. Но удручает индивидуальное мастерство футболистов. В итальянском матче вся середина поля была пройдена в 2 касания, и гол был забит такой что любо-дорого посмотреть. Сейчас у нас мало мастеров. Раньше, например, был Мостовой, на игру которого можно было идти и любоваться. К этому нам сейчас нужно стремиться, в том числе и больше доверяя молодым. Хотя бы давать им больше времени на поле.
- О претензиях ЦСКА на чемпионство после матча с «Ростовом» можно забыть?
- Ну почему-же? Интрига ещё есть. Думаю, и «Зенит» подтянется, и ЦСКА. Не факт, что «Спартаку» удастся ровно пройти весь сезон. Плюс армейцы уже не раз доказывали, что они всегда на чемпионство претендуют. И сейчас никто рук не опустит. У них и статус, и психология победителей. ЦСКА будет бороться до последнего.
- Что скажете о травме Кудряшова? Витиньо намерено бил по лицу или нет?
- Нет. В таких случаях я всегда говорю, что и сам Кудряшов мог и, наверное, должен был предвидеть подобную ситуацию. Витиньо находился к нему спиной, соперника он не видит, на него летит мяч – его полюбому нужно сбрасывать назад. Плюс, вроде-бы в конце матча они и вовсе пожали друг-другу руки.
На мой взгляд никакой намеренной грубой игры со стороны Витиньо не было.
- А возможно ли физиологически прыгать так, чтобы локти не оказались по сторонам?
- Ну как бы сказать? Оно всегда видно, когда человек намерено прыгает и играет локтем в соперника. Видно и когда нет такого намерения. Всё зависит от эпизода. Но в любом случае ты же отталкиваешься, нужно же, в том числе и как-то вытолкнуться вверх? Нужно же как-то балансировать? В подобных ситуациях нужно каждый эпизод рассматривать индивидуально.
- Вопросы к судейству Левитина у вас есть?
- Ничего особенного, на что стоит обращать внимание в плане предвзятости или квалифицированности судейства я не увидел. Даже ситуация с пенальти была достаточно спорной. И даже после повторов с ряда ракурсов те-же комментаторы не смогли прийти к единому мнению. А на поле нужно принимать решение очень быстро.
По судейству у меня нет никаких вопросов. Отсудил нормально, хоть и было серьёзное давление с обеих сторон. Но, например, никакой паники у судьи не возникло.
- Как теперь оцениваете шансы «Ростова» на Лигу Европы?
- Шансы очень хорошие. «Ростов» даже на выезде отбирает очки у лидеров, а дома ростовчане очень стабильно в обороне и агрессивны в атаке. Так что шансы приличные. Плюс, наверняка их сейчас морально подстёгивают последние матче в еврокубках. Ведь там они доказали, что могут и умеют играть этим составом на высоком уровне.
Единственно что – хотелось бы видеть большего прогресса от наших российских молодых футболистов. Того-же Ерохина когда мы приглашали в «Краснодар»: мне тогда казалось, что за 2-3 года он сумеет вырасти в очень серьёзную боевую единицу. Тут я бы хотел видеть от него более быстрого роста. Ну и не совсем понятно почему дают мало игрового времени Могилевцу. Он очень талантливый, креативный парень. Он может решить судьбу матча. Но играет мало: вышел на 10-15 минут – это ничтожно мало.
- Если смотреть по возрасту на оборону и ЦСКА и «Ростова» то весьма немолоды обе стороны: Навасу 37, Калачеву 35, Гацкану 33, Игнашевичу 37, Березуцкому 34. Это их последний сезон, или ещё есть возрастные ресурсы организма?
- Думаю, что ещё этот сезон, ну следующий. Максимум – два, и все. Организм ведь не обманешь. Другой вопрос в том, что они играют на очень приличном уровне. Так что не подкопаешься. Если бы проваливались – их бы никто на поле не ставил. Тогда они бы уже давно сошли бы с дистанции. Но выглядят прилично, профессионально относятся к футболу, плюс уже многие отошли от сборной, а значит что и легче восстанавливаться.
Но, думаю, что этот сезон. Ну, может быть ещё следующий. А дальше этих футболистов на поле уже не будет: что в «Ростове» что в ЦСКА. Это однозначно. Гончаренко, например, уже вводит в игру того-же Васина. По окончании сезона наверняка будут и ещё кого-то пробовать включать в игру.
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