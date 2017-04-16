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Артём Дзюба: чего тут говорить? Гонка закончена

"Зенит" проиграл "Спартаку" в матче 23-го тура Чемпионата России и теперь отстаёт от лидирующих москвичей на 11 очков. Нападающий петербуржцев Артём Дзюба, пробегая мимо журналистов, заявил, что чемпионская гонка на этом окончена.

"Чего тут говорить? Гонка закончена", - передаёт слова Дзюба корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
Теги: Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 22:24
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18
(2)
№18 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 22:51) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
правильно сегодня надо было свинину есть а не жопу подставлять
Регистрация: 4.02.2011
№17 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
румынишка


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№16 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А чевой то мы такие неразговорчивые? Деревяшка! Слова кончились???
Регистрация: 13.03.2012
№15 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 22:46) #
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online

Цитата: vlees...
My Webpage

ахахахха у главного глора зенита Витальки бомбит знатно

Кто это ?
Регистрация: 21.12.2016
№14 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
палено за чемпионством ушел...повторюсь в 10 раз.пока дзюбка играет в зените,зениту чемпионом не быть.

Поддерживаю!Весь негатив унёс от нас!!!!!!!!!!

Цитата: P.V.
Цитата: Shekel
Зенит идет по графику прошлого сезона. И это потеряв Халка, Витселя, Гарая. Вполне достойный результат для самого слабого состава со времен прихода Тимощука

у них проблема в тренере и двух чучел, которых им навязали, но даже таким составом при нормальной организации игры, они должны были чпокнуть пятаков

Вы ещё не подмылись? А мы идём к вам! Конечпок не за горами!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:44) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: achill
Обидно, когда дело жизни летит к черту...Не на ту лошадку Шлюба поставил. Зато язык острый. Кстати-третье место-это тоже трофей. Деревяные медали. Как раз для него. Титулы, мать их...

Будь сейчас Дзюба в Спартаке, Спартак бы находился на месте Зенита.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Доказал всем кто поленья кто деревья
Регистрация: 17.05.2015
№11 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 22:41) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обидно, когда дело жизни летит к черту...Не на ту лошадку Шлюба поставил. Зато язык острый. Кстати-третье место-это тоже трофей. Деревяные медали. Как раз для него. Титулы, мать их...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№10 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:40) #
  • +2
  •  (8)
online

Орлов и Червиченко рвут на себе волосы
Регистрация: 20.04.2016
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:39) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
а как говорил-говорил....помолчи уж ёпть, с полуметра плять забить не можешь...пи3дабол, пшёлнах!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: vlees... (Сегодня, 22:39) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
My Webpage

ахахахха у главного глора зенита Витальки бомбит знатно
Регистрация: 15.04.2017
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:34) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
палено за чемпионством ушел...повторюсь в 10 раз.пока дзюбка играет в зените,зениту чемпионом не быть.
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:33) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
Зенит идет по графику прошлого сезона. И это потеряв Халка, Витселя, Гарая. Вполне достойный результат для самого слабого состава со времен прихода Тимощука

у них проблема в тренере и двух чучел, которых им навязали, но даже таким составом при нормальной организации игры, они должны были чпокнуть пятаков


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:29) #
  • +2
  •  (8)
online

За ЛЧ хоть зацепитесь, гонка продолжается.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Br.Li (Сегодня, 22:28) #
  • +3
  •  (7)
online

А все хотели услышать-Тренеришка
Регистрация: 21.08.2014
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:26) #
  • -1
  •  (11)

Зенит идет по графику прошлого сезона. И это потеряв Халка, Витселя, Гарая. Вполне достойный результат для самого слабого состава со времен прихода Тимощука
Регистрация: 10.10.2013
№2 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 22:26) #
  • +2
  •  (6)
online

В пустые топовый промах был.
Все за это прощу.
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: zenitkruchespartaka (Сегодня, 22:26) #
  • 0
  •  (6)

это да...
Регистрация: 15.02.2017
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