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Кирилл Панченко - лучший игрок марта в ФНЛ

ФНЛ назвала лучших игроков лиги в марте.

Лучшим футболистом признан нападающий "Динамо" Кирилл Панченко. Форвард в мартовских играх забивил три гола.

Вторым стал вратарь "Факела" Александр Кобзев, а третьим - голкипер "Шинника" Дмитрий Яшин. Оба стража ворот сыграли по три матча на ноль.

ФНЛ
Теги: Панченко
Сегодня, 14:25
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