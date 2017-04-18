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Кто попадет в четверку? (5)
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Кирилл Панченко - лучший игрок марта в ФНЛ
ФНЛ назвала лучших игроков лиги в марте.
Лучшим футболистом признан нападающий "Динамо" Кирилл Панченко. Форвард в мартовских играх забивил три гола.
Вторым стал вратарь "Факела" Александр Кобзев, а третьим - голкипер "Шинника" Дмитрий Яшин. Оба стража ворот сыграли по три матча на ноль.
ФНЛ
Лучшим футболистом признан нападающий "Динамо" Кирилл Панченко. Форвард в мартовских играх забивил три гола.
Вторым стал вратарь "Факела" Александр Кобзев, а третьим - голкипер "Шинника" Дмитрий Яшин. Оба стража ворот сыграли по три матча на ноль.
ФНЛ
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