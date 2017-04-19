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Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов (6)
Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов (6)
"Милан" получит на летние трансферы 130 млн евро
Новое китайские владельцы "Милана" выделят на летние трансферы порядка 130 миллионов евро.
Как сообщает Corriere dello Sport, бизнесмены намерены вернуть "россонери" в Лигу чемпионов. "Милан" заинтересован в услугах Альваро Мораты, Карима Бензема, Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта и Матео Мусаккьо.
Как сообщает Corriere dello Sport, бизнесмены намерены вернуть "россонери" в Лигу чемпионов. "Милан" заинтересован в услугах Альваро Мораты, Карима Бензема, Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта и Матео Мусаккьо.
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