Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Милан" получит на летние трансферы 130 млн евро

Новое китайские владельцы "Милана" выделят на летние трансферы порядка 130 миллионов евро.

Как сообщает Corriere dello Sport, бизнесмены намерены вернуть "россонери" в Лигу чемпионов. "Милан" заинтересован в услугах Альваро Мораты, Карима Бензема, Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта и Матео Мусаккьо.
Теги: Милан Трансферы
Сегодня, 16:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.