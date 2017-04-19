"Милан" получит на летние трансферы 130 млн евро

Новое китайские владельцы "Милана" выделят на летние трансферы порядка 130 миллионов евро.



Как сообщает Corriere dello Sport, бизнесмены намерены вернуть "россонери" в Лигу чемпионов. "Милан" заинтересован в услугах Альваро Мораты, Карима Бензема, Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта и Матео Мусаккьо.