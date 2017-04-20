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Артуро Видаль: в игре двух грандов футбола судья не должен быть клоуном

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль раскритиковал главного арбитра ответного матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (2:4). В "Баварии" считают, что судья Виктор Кошшои допустил целый ряд результативных ошибок.

"Когда встречаются друг с другом два гранда, судья не должен быть клоуном, превращающим матч в шоу и дающим преимущество "Реалу". Я сам играл в мяч и не совершал фола", - цитирует Видаля Sport1.

Напомним, футболист был удален с поля на 84-й минуте матча, когда ему была показана спорная вторая желтая карточка.

Газета.ru
Теги: Видаль Бавария
Сегодня, 09:50
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Клоун- это Видаль, бьющий пенальти по воробьям в первом матче и прыгающим всем двумя ногами во втором.
Регистрация: 23.11.2009
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