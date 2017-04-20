Артуро Видаль: в игре двух грандов футбола судья не должен быть клоуном

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль раскритиковал главного арбитра ответного матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (2:4). В "Баварии" считают, что судья Виктор Кошшои допустил целый ряд результативных ошибок."Когда встречаются друг с другом два гранда, судья не должен быть клоуном, превращающим матч в шоу и дающим преимущество "Реалу". Я сам играл в мяч и не совершал фола", - цитирует Видаля Sport1.Напомним, футболист был удален с поля на 84-й минуте матча, когда ему была показана спорная вторая желтая карточка.