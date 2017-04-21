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Валерий Масалитин: даже при всём желании "Спартак" своё вряд ли упустит
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 24-м туре Премьер-Лиги против "Уфы" (2:0).
- Об игре:
Встреча оставила двоякое впечатление. ЦСКА искал подходы к чужим воротам, всё сводилось к передачам с флангов, которые пресекались защитниками "Уфы". Большой остроты в первом тайме и не было. Мысли мало было впереди, не было нестандартных действий, проникающих передач. Всё сводилось к фланговым передачам, как я и сказал.
Очень не понравились провалы центральных защитников, отсюда и карточка Игоря Акинфеева. Кеинде Фатай просто переиграл защитников ЦСКА, будь у него чуть-чуть больше исполнительского мастерства, думаю, москвичи бы в сегодняшней встрече потеряли очки.
С заменами главный тренер угадал. Александр Головин заметно освежил действия команды в центре поля, с него и началась первая голевая атака команды.
- Об отражённом пенальти Игорем Акинфеевым:
Акинфеев выручил не только в этом эпизоде, но и в нескольких других. Игорь выступает на своём уровне, доказывает всё на деле и выручает команду. Однозначно, лучший игрок матча.
Почему не Витиньо? Если бы Акинфеев пенальти бы этот не отразил, то ещё не факт, что бразилец бы забил свой гол, вообще неизвестно, как бы всё пошло дальше. "Уфа" бы встала в обороне, а дальше гадай - дожали бы или нет. Витиньо не выделялся весь матч, но свой момент использовал и хорошо пробил. Как были у ЦСКА в атаке проблемы, так они и остались, как мне кажется.
- О стартовавшем туре и турнирной таблице:
Отрыв "Спартака" слишком велик, у них есть не одна возможность очки потерять. Думаю, и "Спартак", и ЦСКА, и "Зенит" будут ещё оступаться. Не думаю, что "красно-белые" своё упустят, даже при всём желании они вряд ли много очков потеряют до конца сезона (смеётся). Это какое-то чудо должно случиться, чтобы сменился лидер. Не думаю, что команда Массимо Карреры сделает такой подарок на блюдечке с голубой каёмочкой.
- О рекорде новичков-тренеров ЦСКА, который был побит Виктором Гончаренко (7 дебютным матчей без поражений):
- Рисунок игры при белорусском специалисте абсолютно ясен: 5-3-1-1, вот так старается играть Гончаренко. Витиньо если не на острие, то чуть ниже, тогда центрального форварда исполняет Аарон Оланаре. Крайние защитники подключаются... В общем, какой футбол Гончаренко поставил "Уфе", такой же он ставит и в ЦСКА. Просто у "армейцев" более классные футболисты в обороне, отсюда и более яркие результаты. Но сегодня, как я думаю, ЦСКА тоже наделал много ошибок в обороне.
А так, Гончаренко вели "армейцы" давно. В клубе он уже был, потом ушёл в своеобразную аренду в "Уфу". С командой он был знаком изнутри, наработал свою тактику во время сборов. Основной упор команды на оборону, а впереди - получится или нет. Поэтому над атакой ЦСКА ещё нужно поработать.
- Об игре:
Встреча оставила двоякое впечатление. ЦСКА искал подходы к чужим воротам, всё сводилось к передачам с флангов, которые пресекались защитниками "Уфы". Большой остроты в первом тайме и не было. Мысли мало было впереди, не было нестандартных действий, проникающих передач. Всё сводилось к фланговым передачам, как я и сказал.
Очень не понравились провалы центральных защитников, отсюда и карточка Игоря Акинфеева. Кеинде Фатай просто переиграл защитников ЦСКА, будь у него чуть-чуть больше исполнительского мастерства, думаю, москвичи бы в сегодняшней встрече потеряли очки.
С заменами главный тренер угадал. Александр Головин заметно освежил действия команды в центре поля, с него и началась первая голевая атака команды.
- Об отражённом пенальти Игорем Акинфеевым:
Акинфеев выручил не только в этом эпизоде, но и в нескольких других. Игорь выступает на своём уровне, доказывает всё на деле и выручает команду. Однозначно, лучший игрок матча.
Почему не Витиньо? Если бы Акинфеев пенальти бы этот не отразил, то ещё не факт, что бразилец бы забил свой гол, вообще неизвестно, как бы всё пошло дальше. "Уфа" бы встала в обороне, а дальше гадай - дожали бы или нет. Витиньо не выделялся весь матч, но свой момент использовал и хорошо пробил. Как были у ЦСКА в атаке проблемы, так они и остались, как мне кажется.
- О стартовавшем туре и турнирной таблице:
Отрыв "Спартака" слишком велик, у них есть не одна возможность очки потерять. Думаю, и "Спартак", и ЦСКА, и "Зенит" будут ещё оступаться. Не думаю, что "красно-белые" своё упустят, даже при всём желании они вряд ли много очков потеряют до конца сезона (смеётся). Это какое-то чудо должно случиться, чтобы сменился лидер. Не думаю, что команда Массимо Карреры сделает такой подарок на блюдечке с голубой каёмочкой.
- О рекорде новичков-тренеров ЦСКА, который был побит Виктором Гончаренко (7 дебютным матчей без поражений):
- Рисунок игры при белорусском специалисте абсолютно ясен: 5-3-1-1, вот так старается играть Гончаренко. Витиньо если не на острие, то чуть ниже, тогда центрального форварда исполняет Аарон Оланаре. Крайние защитники подключаются... В общем, какой футбол Гончаренко поставил "Уфе", такой же он ставит и в ЦСКА. Просто у "армейцев" более классные футболисты в обороне, отсюда и более яркие результаты. Но сегодня, как я думаю, ЦСКА тоже наделал много ошибок в обороне.
А так, Гончаренко вели "армейцы" давно. В клубе он уже был, потом ушёл в своеобразную аренду в "Уфу". С командой он был знаком изнутри, наработал свою тактику во время сборов. Основной упор команды на оборону, а впереди - получится или нет. Поэтому над атакой ЦСКА ещё нужно поработать.
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