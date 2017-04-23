Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Показать все опросы

Новости партнеров

Томас Тухель: доволен не только победой, но и игрой

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче против менхенгладбской "Боруссии" (3:2).

"Я доволен не только победой, но и игрой. Мне понравилось, как команда создавала моменты. К сожалению, соперник создал нам неприятности. Но мы показали волю к победе и были за это вознаграждены", - цитирует Тухеля Kicker.
Теги: Тухель Боруссия Д Боруссия М
Сегодня, 10:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.