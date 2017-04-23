Томас Тухель: доволен не только победой, но и игрой

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче против менхенгладбской "Боруссии" (3:2).



"Я доволен не только победой, но и игрой. Мне понравилось, как команда создавала моменты. К сожалению, соперник создал нам неприятности. Но мы показали волю к победе и были за это вознаграждены", - цитирует Тухеля Kicker.