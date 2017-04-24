Златан Ибрагимович заявил, что не собирается завершать карьеру из-за травмы

Форвард сборной Швеции и "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не собирается сдаваться и завершать карьеру из-за тяжелой травмы колена."Спасибо всем за поддержку и любовь. Все знают, что из-за травмы я буду без футбола некоторое время. Я пройду через это, как и через все остальное и вернусь более сильным.Одно можно сказать наверняка: я решаю, когда придет время остановиться. Сдаваться - это не вариант. Скоро увидимся", – написал Ибрагимович в Инстаграме.