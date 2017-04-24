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Златан Ибрагимович заявил, что не собирается завершать карьеру из-за травмы

Форвард сборной Швеции и "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не собирается сдаваться и завершать карьеру из-за тяжелой травмы колена.

"Спасибо всем за поддержку и любовь. Все знают, что из-за травмы я буду без футбола некоторое время. Я пройду через это, как и через все остальное и вернусь более сильным.

Одно можно сказать наверняка: я решаю, когда придет время остановиться. Сдаваться - это не вариант. Скоро увидимся", – написал Ибрагимович в Инстаграме.

Теги: Ибрагимович
Сегодня, 08:58
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4
(1)
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
вены збс у него


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:01) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ждем..Здоровья!
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:21) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость! Ибра, лечись и возвращайся на зависть молодым!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 09:14) #
  • +1
  •  (3)

Вот это нагрузки у него, это ж жесть а не ноги.... Да, бабло они зашибают немеренное но когда видишь такое... Зависть отпадает.... ГЛЫБА


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
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