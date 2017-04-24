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Нури Шахин больше не сыграет в этом сезоне

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что полузащитник команды Нури Шахин пропустит минимум несколько недель из-за травмы голеностопа.

"Голеностоп Шахина сильно распух. Пока что мы не можем сказать, что там случилось, но он вряд ли выйдет на поле в ближайшие несколько недель", - цитирует Цорка Goal.com.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 20:50
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