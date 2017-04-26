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Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
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Валерий Рейнгольд: верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг в дерби (19)
Валерий Рейнгольд: верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг в дерби (19)
Александр Ляказетт не поможет "Лиону" в матче с "Анже"
Форвард "Лиона" Александр Ляказетт не поможет своей команде в матче 35-го тура чемпионата Франции против "Анже", сообщает Le Figaro со ссылкой на наставника французского клуба Бруно Женезио.
Также специалист отметил, что пока неизвестно, когда футболист сможет вернуться на поле.
Также специалист отметил, что пока неизвестно, когда футболист сможет вернуться на поле.
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