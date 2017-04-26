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Александр Ляказетт не поможет "Лиону" в матче с "Анже"

Форвард "Лиона" Александр Ляказетт не поможет своей команде в матче 35-го тура чемпионата Франции против "Анже", сообщает Le Figaro со ссылкой на наставника французского клуба Бруно Женезио.

Также специалист отметил, что пока неизвестно, когда футболист сможет вернуться на поле.
Теги: Лион Анже
Сегодня, 16:15
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