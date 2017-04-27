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Президент "Оренбурга": поражение от "Зенита", но мы все равно занесем его в копилку

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин рассказал, как воспринял домашнюю игру против "Зенита" (0:1).

"Я лично поблагодарил ребят за хорошую игру, за самоотдачу и за то, что боролись. У нас были голевые моменты. Может быть, игра и ничейная была, но, как говорится, футбол есть футбол, и результат на табло.

Претензий к ребятам нет, просто чуть-чуть не повезло. Удачи не хватило, возможно, мастерства. По игре футболисты "Зенита" все на порядок выше классом, они члены сборной России и других стран. Для нас это был хороший опыт. Пусть и поражение, но все равно занесем его в копилку, чтобы те недостатки, которые были, тренерский штаб отработал. Видно, что мы прибавляем с каждой игрой.

Болельщики поддерживали команду, никто не корил и не свистел. Была полная поддержка стадиона. Сегодня у нас команда, которая способна на такую игру, но она обучаема и растет от матча к матчу. К сожалению, пока мы не смогли одолеть "Зенит". Впереди еще сложные матчи, ребята не расслабляются. С "Тереком" повезло, может, повезет еще, голы пойдут. Верим в команду. Проиграли бой, но не войну", – цитирует Столыпина "Чемпионат".
Теги: Оренбург Зенит
Сегодня, 11:45
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(1)
№3 Написал: safonas (Сегодня, 13:22) #
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в прямом смысле этого слова)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:29) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Копилка- тот же расчетный счет, только вид сбоку.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:50) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
в копилку то занесете,занесли точнее уже.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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