Обзор. 34 тур. ФНЛ

Лидеры определились со своими позициями, а внизу турнирной таблицы развернулись настоящие страсти. За четыре тура до финиша семь команд должны разыграть четыре места, которые приведут к неудаче.Андрей Гордеев, главный тренер "СКА-Хабаровска" подвел итоги игры с нальчанами: "К сожалению, первый тайм у нас не получился – мы настраивались на совсем другой, более агрессивный футбол. Потом немного вработались, в перерыве в раздевалке поговорили по-мужски, и игра изменилась в лучшую сторону. К сожалению, не смогли реализовать созданные моменты, и осталось чувство неудовлетворения от этого матча, который, конечно же, надо было выигрывать. Тем не менее, сказал ребятам, что в каждой оставшейся игре мы можем выиграть. И в следующем матче будем настраиваться только на победу".Семенов, 63 –1:0Гол Семенова за полчаса до конца встречи с "Тюменью" позволил саратовской команде оказаться вне зоны вылета.Делькин, 44 – 1:0Нападающий "Тамбова" Артем Делькин, забивший победный мяч в матче: "Конечно, забивать – работа форвардов, – сказал игрок. – Постепенно обживаюсь в новом коллективе. Хотя непросто: новые требования, а я начал играть в "Тамбове" почти "с листа". Но через работу все должно прийти. Матч с "Лучом"? Футбола было мало: тяжелое поле, тяжелая игра. Но главное, что вытерпели и выиграли".Евсеев, 11 – 0:1, Вотинов, 71 – 1:1Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал итог встречи ФНЛ с "Сибирью": "Ничья в пользу конкурентов, наверное. Всегда хочется забить быстрый гол, и большую часть матча мы играли правильно: поведя в счёте, перекрывали все зоны, давая "Сибири" создавать минимум моментов. К сожалению, допустили ошибку, в результате которой "Сибирь" сравняла счёт, а в концовке могли выиграть, но защитник "Сибири" оказался не в нужном для нас месте и выбил мяч. Сейчас идёт такая борьба в турнирной таблице, что никто не хочет терять очки".Тихий, 16 – 0:1 (атвогол). Камеш, 44 – 0:2. Самодин, 45 – 0:3.В принципиальной встрече за попадание в стыковые матчи воронежский "Факел" не справился с нервами. На исходе четверти часа они сдали у Тихиго, который срезал мяч в свои ворота. Окончательный итог установили Камеш и Самодин, которые забили два мяча за несколько минут до перерыва.Галиулин, 26 – 1:0. Давыдов, 82 –1:1.Дмитрий Гунько, главный тренер "Спартака-2": "Мы очень хотели победить. И все было довольно неплохо, под нашим контролем. Однако допустили одну ошибку в начале атаки, получили гол в свои ворота. Конечно же, повлияло удаление. Но, даже проигрывая и играя вдесятером, ребята вытащили игру. Так что, они молодцы. Мы знали, что без проявления характера, воли нам было бы тяжело даже в полном составе. "Тосно" – практически команда Премьер-Лиги. Такие игры очень ценны для молодых футболистов".Евсеев, 21 – 1:0. Земсков, 37 – 2:0. Муллин, 60 – 2:1.Александр Побегалов, главный тренер "Шинника": "Мы оказались функционально не готовы к сегодняшней игре. Отсюда и были все проблемы. Повторили фактически микроцикл, как перед матчем с "Сибирью". Надо было дать поменьше нагрузки, дать более восстановительную программу. Это ясно по тому, что провалились не один-два-три, а буквально каждый был ниже своего оптимального состояния. Победа – она и есть победа. Обычно говорят "счет забудется – результат останется". Но ребята сами понимают, что эта победа с горчинкой".Сердюк, 31 – 0:1.Гол Сердюка принёс не только три очка калининградской команде, но и надежду всем поклонникам "Балтики" на спасение. До конца первенства осталось четыре тура, а интрига в борьбе за выживание возросла до максимального градуса.Темников, 90+В добавленное к матчу время штрафной удар в глубине поля заработали футболисты "Кубани" и большими силами пошли вперед, но "Динамо" смогло отбиться и провести разящую контратаку. Панченко в ее процессе сделал пас на правый край штрафной площади, в сторону Темникова, который ловко убрал защитника на замахе, после чего мощным ударом пробил вратаря "Кубани".