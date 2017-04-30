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10:32
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Вчера 22:26
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Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч (1)
Вчера 22:13
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Вчера 21:50
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (7)
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (7)
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Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Вчера 21:41
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин" (1)
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин" (1)
Вчера 20:59
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
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"Терек" одержал уверенную победу над "Уралом" (9)
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Вчера 20:30
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Вчера 20:02
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Вчера 19:24
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Лидеры определились со своими позициями, а внизу турнирной таблицы развернулись настоящие страсти. За четыре тура до финиша семь команд должны разыграть четыре места, которые приведут к неудаче.
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Спартак-Нальчик" (Нальчик) – 0:0 (0:0)
Андрей Гордеев, главный тренер "СКА-Хабаровска" подвел итоги игры с нальчанами: "К сожалению, первый тайм у нас не получился – мы настраивались на совсем другой, более агрессивный футбол. Потом немного вработались, в перерыве в раздевалке поговорили по-мужски, и игра изменилась в лучшую сторону. К сожалению, не смогли реализовать созданные моменты, и осталось чувство неудовлетворения от этого матча, который, конечно же, надо было выигрывать. Тем не менее, сказал ребятам, что в каждой оставшейся игре мы можем выиграть. И в следующем матче будем настраиваться только на победу".
"Сокол" (Саратов) – "Тюмень" (Тюмень) – 1:0 (0:0)
Гол: Семенов, 63 –1:0
Гол Семенова за полчаса до конца встречи с "Тюменью" позволил саратовской команде оказаться вне зоны вылета.
"Тамбов" (Тамбов) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 1:0 (1:0)
Гол: Делькин, 44 – 1:0
Нападающий "Тамбова" Артем Делькин, забивший победный мяч в матче: "Конечно, забивать – работа форвардов, – сказал игрок. – Постепенно обживаюсь в новом коллективе. Хотя непросто: новые требования, а я начал играть в "Тамбове" почти "с листа". Но через работу все должно прийти. Матч с "Лучом"? Футбола было мало: тяжелое поле, тяжелая игра. Но главное, что вытерпели и выиграли".
"Сибирь" (Новосибирск) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 1:1 (0:1)
Голы: Евсеев, 11 – 0:1, Вотинов, 71 – 1:1
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал итог встречи ФНЛ с "Сибирью": "Ничья в пользу конкурентов, наверное. Всегда хочется забить быстрый гол, и большую часть матча мы играли правильно: поведя в счёте, перекрывали все зоны, давая "Сибири" создавать минимум моментов. К сожалению, допустили ошибку, в результате которой "Сибирь" сравняла счёт, а в концовке могли выиграть, но защитник "Сибири" оказался не в нужном для нас месте и выбил мяч. Сейчас идёт такая борьба в турнирной таблице, что никто не хочет терять очки".
"Факел" (Воронеж) – "Енисей" (Красноярск) - 0:3 (0:3)
Голы: Тихий, 16 – 0:1 (атвогол). Камеш, 44 – 0:2. Самодин, 45 – 0:3.
В принципиальной встрече за попадание в стыковые матчи воронежский "Факел" не справился с нервами. На исходе четверти часа они сдали у Тихиго, который срезал мяч в свои ворота. Окончательный итог установили Камеш и Самодин, которые забили два мяча за несколько минут до перерыва.
"Тосно" (Тихвин) – "Спартак-2" (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: Галиулин, 26 – 1:0. Давыдов, 82 –1:1.
Дмитрий Гунько, главный тренер "Спартака-2": "Мы очень хотели победить. И все было довольно неплохо, под нашим контролем. Однако допустили одну ошибку в начале атаки, получили гол в свои ворота. Конечно же, повлияло удаление. Но, даже проигрывая и играя вдесятером, ребята вытащили игру. Так что, они молодцы. Мы знали, что без проявления характера, воли нам было бы тяжело даже в полном составе. "Тосно" – практически команда Премьер-Лиги. Такие игры очень ценны для молодых футболистов".
"Шинник" (Ярославль) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:1 (2:0)
Голы: Евсеев, 21 – 1:0. Земсков, 37 – 2:0. Муллин, 60 – 2:1.
Александр Побегалов, главный тренер "Шинника": "Мы оказались функционально не готовы к сегодняшней игре. Отсюда и были все проблемы. Повторили фактически микроцикл, как перед матчем с "Сибирью". Надо было дать поменьше нагрузки, дать более восстановительную программу. Это ясно по тому, что провалились не один-два-три, а буквально каждый был ниже своего оптимального состояния. Победа – она и есть победа. Обычно говорят "счет забудется – результат останется". Но ребята сами понимают, что эта победа с горчинкой".
"Мордовия" (Саранск) – "Балтика" (Калининград) – 0:1 (0:1)
Гол: Сердюк, 31 – 0:1.
Гол Сердюка принёс не только три очка калининградской команде, но и надежду всем поклонникам "Балтики" на спасение. До конца первенства осталось четыре тура, а интрига в борьбе за выживание возросла до максимального градуса.
"Кубань" (Краснодар) – "Динамо" (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: Темников, 90+
В добавленное к матчу время штрафной удар в глубине поля заработали футболисты "Кубани" и большими силами пошли вперед, но "Динамо" смогло отбиться и провести разящую контратаку. Панченко в ее процессе сделал пас на правый край штрафной площади, в сторону Темникова, который ловко убрал защитника на замахе, после чего мощным ударом пробил вратаря "Кубани".
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Спартак-Нальчик" (Нальчик) – 0:0 (0:0)
Андрей Гордеев, главный тренер "СКА-Хабаровска" подвел итоги игры с нальчанами: "К сожалению, первый тайм у нас не получился – мы настраивались на совсем другой, более агрессивный футбол. Потом немного вработались, в перерыве в раздевалке поговорили по-мужски, и игра изменилась в лучшую сторону. К сожалению, не смогли реализовать созданные моменты, и осталось чувство неудовлетворения от этого матча, который, конечно же, надо было выигрывать. Тем не менее, сказал ребятам, что в каждой оставшейся игре мы можем выиграть. И в следующем матче будем настраиваться только на победу".
"Сокол" (Саратов) – "Тюмень" (Тюмень) – 1:0 (0:0)
Гол: Семенов, 63 –1:0
Гол Семенова за полчаса до конца встречи с "Тюменью" позволил саратовской команде оказаться вне зоны вылета.
"Тамбов" (Тамбов) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 1:0 (1:0)
Гол: Делькин, 44 – 1:0
Нападающий "Тамбова" Артем Делькин, забивший победный мяч в матче: "Конечно, забивать – работа форвардов, – сказал игрок. – Постепенно обживаюсь в новом коллективе. Хотя непросто: новые требования, а я начал играть в "Тамбове" почти "с листа". Но через работу все должно прийти. Матч с "Лучом"? Футбола было мало: тяжелое поле, тяжелая игра. Но главное, что вытерпели и выиграли".
"Сибирь" (Новосибирск) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 1:1 (0:1)
Голы: Евсеев, 11 – 0:1, Вотинов, 71 – 1:1
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал итог встречи ФНЛ с "Сибирью": "Ничья в пользу конкурентов, наверное. Всегда хочется забить быстрый гол, и большую часть матча мы играли правильно: поведя в счёте, перекрывали все зоны, давая "Сибири" создавать минимум моментов. К сожалению, допустили ошибку, в результате которой "Сибирь" сравняла счёт, а в концовке могли выиграть, но защитник "Сибири" оказался не в нужном для нас месте и выбил мяч. Сейчас идёт такая борьба в турнирной таблице, что никто не хочет терять очки".
"Факел" (Воронеж) – "Енисей" (Красноярск) - 0:3 (0:3)
Голы: Тихий, 16 – 0:1 (атвогол). Камеш, 44 – 0:2. Самодин, 45 – 0:3.
В принципиальной встрече за попадание в стыковые матчи воронежский "Факел" не справился с нервами. На исходе четверти часа они сдали у Тихиго, который срезал мяч в свои ворота. Окончательный итог установили Камеш и Самодин, которые забили два мяча за несколько минут до перерыва.
"Тосно" (Тихвин) – "Спартак-2" (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: Галиулин, 26 – 1:0. Давыдов, 82 –1:1.
Дмитрий Гунько, главный тренер "Спартака-2": "Мы очень хотели победить. И все было довольно неплохо, под нашим контролем. Однако допустили одну ошибку в начале атаки, получили гол в свои ворота. Конечно же, повлияло удаление. Но, даже проигрывая и играя вдесятером, ребята вытащили игру. Так что, они молодцы. Мы знали, что без проявления характера, воли нам было бы тяжело даже в полном составе. "Тосно" – практически команда Премьер-Лиги. Такие игры очень ценны для молодых футболистов".
"Шинник" (Ярославль) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:1 (2:0)
Голы: Евсеев, 21 – 1:0. Земсков, 37 – 2:0. Муллин, 60 – 2:1.
Александр Побегалов, главный тренер "Шинника": "Мы оказались функционально не готовы к сегодняшней игре. Отсюда и были все проблемы. Повторили фактически микроцикл, как перед матчем с "Сибирью". Надо было дать поменьше нагрузки, дать более восстановительную программу. Это ясно по тому, что провалились не один-два-три, а буквально каждый был ниже своего оптимального состояния. Победа – она и есть победа. Обычно говорят "счет забудется – результат останется". Но ребята сами понимают, что эта победа с горчинкой".
"Мордовия" (Саранск) – "Балтика" (Калининград) – 0:1 (0:1)
Гол: Сердюк, 31 – 0:1.
Гол Сердюка принёс не только три очка калининградской команде, но и надежду всем поклонникам "Балтики" на спасение. До конца первенства осталось четыре тура, а интрига в борьбе за выживание возросла до максимального градуса.
"Кубань" (Краснодар) – "Динамо" (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: Темников, 90+
В добавленное к матчу время штрафной удар в глубине поля заработали футболисты "Кубани" и большими силами пошли вперед, но "Динамо" смогло отбиться и провести разящую контратаку. Панченко в ее процессе сделал пас на правый край штрафной площади, в сторону Темникова, который ловко убрал защитника на замахе, после чего мощным ударом пробил вратаря "Кубани".
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