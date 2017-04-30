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"Уфа" - Арсенал": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РФПЛ "Уфа" — "Арсенал" (Тула).

"Уфа": Шелия, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, Пауревич, Сухов, Стоцкий, Игбун, Карп, Обляков.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александр, Бурмистров, Максимов, Бурчану, Думбия, Шевченко.
Теги: Уфа Арсенал Тула
Сегодня, 13:59
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