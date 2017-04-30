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Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
"Уфа" - Арсенал": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РФПЛ "Уфа" — "Арсенал" (Тула).
"Уфа": Шелия, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, Пауревич, Сухов, Стоцкий, Игбун, Карп, Обляков.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александр, Бурмистров, Максимов, Бурчану, Думбия, Шевченко.
"Уфа": Шелия, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, Пауревич, Сухов, Стоцкий, Игбун, Карп, Обляков.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александр, Бурмистров, Максимов, Бурчану, Думбия, Шевченко.
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