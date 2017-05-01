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Александр Зинченко: в "ПСВ" я несчастлив, но горевать не собираюсь

Полузащитник "ПСВ" Александр Зинченко, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", признался, что несчастлив в голландской команде.

"Аренда в ПСВ рассчитана до конца текущего сезона, но поделиться своими планами я пока не могу. В чемпионате Голландии осталось провести две игры, и после этого мы примем какое-то решение.

Могу сказать одно - здесь я несчастлив, поскольку семь матчей подряд уже не выхожу на поле. Так и не понял, зачем было брать футболиста, которого ты не используешь. Впрочем, думаю об этом, но потом всё равно прихожу к выводу, что решение тренера никогда не стоит обсуждать. Таков выбор наставника…

Горевать я не собираюсь. В любом случае для меня это сумасшедший опыт, который не купишь ни за какие деньги. Я уверен, что этот опыт мне пригодится в будущем", - цитирует Зинченко "Команда №1".
Теги: Зинченко ПСВ
Сегодня, 12:54
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(0)
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:08) #
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  •  (1)
online

voron (CSKA),
Вопрос с кем сидеть! Можно сидеть в Уфе,а можно в пас,я думаю есть разница
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:42) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ну просто супер Сумашедший опыт, сидеть на лавке
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 13:42) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Даа зинча,чудес ведь не бывает.из середняка рфпл в мс ,на что рассчитывал ,хз.


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№1 Написал: следующий (Сегодня, 13:32) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Зато Великий Укр, так спешил сбежать из России.

Ну и какие теперь планы? Учитывая, что не смог заиграть в ПСВ, шансы попасть в МС, равны 0.
Начнется скитание по командам попроще или домов в какие Карпаты.
Регистрация: 14.12.2012
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