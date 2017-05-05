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"Ливерпуль" хочет увеличить вместимость стадиона "Энфилд"
"Ливерпуль" начал подготовку к расширению своего домашнего стадиона "Энфилд", сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Telegraph.
Планируется увеличить вместимость трибуны "Энфилд Роуд", на данный момент имеющей 9 тыс. мест и включающей гостевой сектор. У мерсисайдцев уже имеется разрешение на строительство, которое действует до августа 2019 года.
Сейчас вместимость "Энфилда" составляет 54 074 зрителя. Планируется расширение до 60 тыс. мест.
Планируется увеличить вместимость трибуны "Энфилд Роуд", на данный момент имеющей 9 тыс. мест и включающей гостевой сектор. У мерсисайдцев уже имеется разрешение на строительство, которое действует до августа 2019 года.
Сейчас вместимость "Энфилда" составляет 54 074 зрителя. Планируется расширение до 60 тыс. мест.
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