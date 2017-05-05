Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ливерпуль" хочет увеличить вместимость стадиона "Энфилд"

"Ливерпуль" начал подготовку к расширению своего домашнего стадиона "Энфилд", сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Telegraph.

Планируется увеличить вместимость трибуны "Энфилд Роуд", на данный момент имеющей 9 тыс. мест и включающей гостевой сектор. У мерсисайдцев уже имеется разрешение на строительство, которое действует до августа 2019 года.

Сейчас вместимость "Энфилда" составляет 54 074 зрителя. Планируется расширение до 60 тыс. мест.
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 11:29
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.