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Андрей Червиченко: очередная победа «Спартака» с душком

Андрей Червиченко: очередная победа «Спартака» с душкомЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 27-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с «Томью» (1:0).

Опишите увиденное на поле в прошедшем матче

- Если честно, сегодня мне больше понравилась «Томь». А что касаемо «Спартака» - очередная победа с душком. Я думаю, что для красно-белых, которые претендуют на чемпионство, позорно, за счёт левого пенальти, при помощи судьи, побеждать команду, которая находится на последней строчке, и у которой состав из молодых ребят.

Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с назначением пенальти

- Конечно, не было. Могу сказать, что, например, такой пенальти в ворота «Спартака» не назначили бы в 11-ти случаях из 10-ти. А если даже и дали бы, то визг стоял бы до конца следующего чемпионата. Это далеко не первый эпизод, когда судьи своими решениями помогают «Спартаку» и вытягивают его на верхнюю строчку.

Как Вам клуб «Томь» и их игра в минувшей встрече?

- Повторюсь, что понравилась игра гостей. Боевой коллектив из молодых ребят и у многих их них, как я думаю, будет большое футбольное будущее. Есть, конечно, пока небольшие проблемы с техникой, но такие бойцы, закалённые сибирские ребята сражались, как могли. Кого-то отдельно выделить не могу, но как команда, все молодцы. Я считаю, что судейство, которое мы сегодня увидели, убивает становление в футболистах, молодых русских ребятах.

Понимаете, для многих игроков «Томи» сыграть в таком матче уже праздник, значимое событие и у них ещё впереди большой путь свой, а им сразу, образно говоря, бьют кочергой по голове, и дают им понять, что шансов нет, как бы ты не играл и всё равно чудище со свистком всё испортит. Конечно, у самих сибиряков немало и технических и тактических ошибок, но в целом команда перспективная. Их молодой боевой настрой очень подкупает и, к слову, лично для меня это самое яркое впечатление от сегодняшней игры.

Какова на Ваш взгляд, вероятность потери очков «Зенита» в матче с «Тереком»?

- Я вообще считаю, что в текущем сезоне у питерского клуба очки может отобрать кто угодно, даже наверно некоторые клубы из второй лиги. Поэтому не вижу никаких проблем, чтобы грозненцы уехали из северной столицы, отобрав хотя бы одно очко в данном матче. «Зенит» настолько сегодня неубедительно выглядит в этом году, что завтра спокойно можно ожидать сенсацию.

Тем более у «Терека» есть стимул и своя мотивация в борьбе за путёвку в Лигу Европы, если «Краснодар» проиграет, то судьба путёвки будет решаться в последних матчах.
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 00:17
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(2)
№6 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Червяк - ОУКБ !!!
Регистрация: 14.02.2007
№5 Написал: vlees...... (Сегодня, 00:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 27.04.2017
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 00:30) #
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online

Как мне доставляет бомбежка этой псины
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 00:25) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
мля псевдоэксперт ,он под герычем?как можно в футболе отобрать 1 очко,или он своё поставил


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 00:25) #
  • +1
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Я вообще считаю, что в текущем сезоне у питерского клуба очки может отобрать кто угодно, даже наверно некоторые клубы из второй лиги


Это немного притормозит бомжей на этой ветке.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 00:21) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
а вот и гнилой ливер вылез,если червь говорит что не было,значит пенальти железобетонный,но истерика и желчь этого гнилого отребья доставляет удовольствие
Регистрация: 20.04.2017
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