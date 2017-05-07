Андрей Червиченко: очередная победа «Спартака» с душком

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:50
"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде (1)
"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде (1)
Вчера 23:11
Квинси Промес: я рад быть частью такой команды (10)
Квинси Промес: я рад быть частью такой команды (10)
Вчера 23:08
Денис Глушаков: с победой, фото не будет (3)
Денис Глушаков: с победой, фото не будет (3)
Вчера 22:35
Денис Глушаков: пенальти был (32)
Денис Глушаков: пенальти был (32)
Вчера 22:31
Валерий Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку "Открытие Арены" (5)
Валерий Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку "Открытие Арены" (5)
Вчера 21:31
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал" (1)
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал" (1)
Вчера 21:22
ЦСКА потерял шансы на чемпионство (42)
ЦСКА потерял шансы на чемпионство (42)
Вчера 21:10
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак" (2)
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак" (2)
Вчера 20:59
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (4)
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (4)
Вчера 20:46
Обзор. 35 тур. ФНЛ
Обзор. 35 тур. ФНЛ
Вчера 20:35
"Химки" сыграли вничью с Нальчиком
"Химки" сыграли вничью с Нальчиком
Вчера 20:15
"ПСЖ" разгромил "Бастию", забив 5 мячей
"ПСЖ" разгромил "Бастию", забив 5 мячей
Вчера 20:09
Дмитрий Парфенов продолжит тренировать "Тосно" (1)
Дмитрий Парфенов продолжит тренировать "Тосно" (1)
Вчера 19:43
"Зенит" поздравил "Тосно" с выходом в Премьер-лигу (7)
"Зенит" поздравил "Тосно" с выходом в Премьер-лигу (7)
Вчера 19:40
"Дармштадт" вылетел во вторую Бундеслигу
"Дармштадт" вылетел во вторую Бундеслигу
Вчера 19:38
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины (1)
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины (1)
Вчера 18:58
Леонид Федун: ждем победы над "Томью" (1)
Леонид Федун: ждем победы над "Томью" (1)
Вчера 18:43
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл, взял 3 очка, но уровень игры не тот, который хотелось бы видеть (2)
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл, взял 3 очка, но уровень игры не тот, который хотелось бы видеть (2)
Вчера 18:32
Стоп серия! Медведев пропускает, "Ростов" проигрывает (3)
Стоп серия! Медведев пропускает, "Ростов" проигрывает (3)
Вчера 18:25
"Арсенал" в Туле обыграл "Ростов" (23)
"Арсенал" в Туле обыграл "Ростов" (23)
Вчера 18:05
"Тосно" вышел в РФПЛ (27)
"Тосно" вышел в РФПЛ (27)
Вчера 18:04
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Томью" (18)
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Томью" (18)
Андрей Червиченко: очередная победа «Спартака» с душком
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 27-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с «Томью» (1:0).
Опишите увиденное на поле в прошедшем матче
- Если честно, сегодня мне больше понравилась «Томь». А что касаемо «Спартака» - очередная победа с душком. Я думаю, что для красно-белых, которые претендуют на чемпионство, позорно, за счёт левого пенальти, при помощи судьи, побеждать команду, которая находится на последней строчке, и у которой состав из молодых ребят.
Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с назначением пенальти
- Конечно, не было. Могу сказать, что, например, такой пенальти в ворота «Спартака» не назначили бы в 11-ти случаях из 10-ти. А если даже и дали бы, то визг стоял бы до конца следующего чемпионата. Это далеко не первый эпизод, когда судьи своими решениями помогают «Спартаку» и вытягивают его на верхнюю строчку.
Как Вам клуб «Томь» и их игра в минувшей встрече?
- Повторюсь, что понравилась игра гостей. Боевой коллектив из молодых ребят и у многих их них, как я думаю, будет большое футбольное будущее. Есть, конечно, пока небольшие проблемы с техникой, но такие бойцы, закалённые сибирские ребята сражались, как могли. Кого-то отдельно выделить не могу, но как команда, все молодцы. Я считаю, что судейство, которое мы сегодня увидели, убивает становление в футболистах, молодых русских ребятах.
Понимаете, для многих игроков «Томи» сыграть в таком матче уже праздник, значимое событие и у них ещё впереди большой путь свой, а им сразу, образно говоря, бьют кочергой по голове, и дают им понять, что шансов нет, как бы ты не играл и всё равно чудище со свистком всё испортит. Конечно, у самих сибиряков немало и технических и тактических ошибок, но в целом команда перспективная. Их молодой боевой настрой очень подкупает и, к слову, лично для меня это самое яркое впечатление от сегодняшней игры.
Какова на Ваш взгляд, вероятность потери очков «Зенита» в матче с «Тереком»?
- Я вообще считаю, что в текущем сезоне у питерского клуба очки может отобрать кто угодно, даже наверно некоторые клубы из второй лиги. Поэтому не вижу никаких проблем, чтобы грозненцы уехали из северной столицы, отобрав хотя бы одно очко в данном матче. «Зенит» настолько сегодня неубедительно выглядит в этом году, что завтра спокойно можно ожидать сенсацию.
Тем более у «Терека» есть стимул и своя мотивация в борьбе за путёвку в Лигу Европы, если «Краснодар» проиграет, то судьба путёвки будет решаться в последних матчах.
Опишите увиденное на поле в прошедшем матче
- Если честно, сегодня мне больше понравилась «Томь». А что касаемо «Спартака» - очередная победа с душком. Я думаю, что для красно-белых, которые претендуют на чемпионство, позорно, за счёт левого пенальти, при помощи судьи, побеждать команду, которая находится на последней строчке, и у которой состав из молодых ребят.
Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с назначением пенальти
- Конечно, не было. Могу сказать, что, например, такой пенальти в ворота «Спартака» не назначили бы в 11-ти случаях из 10-ти. А если даже и дали бы, то визг стоял бы до конца следующего чемпионата. Это далеко не первый эпизод, когда судьи своими решениями помогают «Спартаку» и вытягивают его на верхнюю строчку.
Как Вам клуб «Томь» и их игра в минувшей встрече?
- Повторюсь, что понравилась игра гостей. Боевой коллектив из молодых ребят и у многих их них, как я думаю, будет большое футбольное будущее. Есть, конечно, пока небольшие проблемы с техникой, но такие бойцы, закалённые сибирские ребята сражались, как могли. Кого-то отдельно выделить не могу, но как команда, все молодцы. Я считаю, что судейство, которое мы сегодня увидели, убивает становление в футболистах, молодых русских ребятах.
Понимаете, для многих игроков «Томи» сыграть в таком матче уже праздник, значимое событие и у них ещё впереди большой путь свой, а им сразу, образно говоря, бьют кочергой по голове, и дают им понять, что шансов нет, как бы ты не играл и всё равно чудище со свистком всё испортит. Конечно, у самих сибиряков немало и технических и тактических ошибок, но в целом команда перспективная. Их молодой боевой настрой очень подкупает и, к слову, лично для меня это самое яркое впечатление от сегодняшней игры.
Какова на Ваш взгляд, вероятность потери очков «Зенита» в матче с «Тереком»?
- Я вообще считаю, что в текущем сезоне у питерского клуба очки может отобрать кто угодно, даже наверно некоторые клубы из второй лиги. Поэтому не вижу никаких проблем, чтобы грозненцы уехали из северной столицы, отобрав хотя бы одно очко в данном матче. «Зенит» настолько сегодня неубедительно выглядит в этом году, что завтра спокойно можно ожидать сенсацию.
Тем более у «Терека» есть стимул и своя мотивация в борьбе за путёвку в Лигу Европы, если «Краснодар» проиграет, то судьба путёвки будет решаться в последних матчах.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.