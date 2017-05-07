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Молодежное первенство: "Зенит" и "Терек" сыграли вничью

"Зенит" сыграл вничью с "Тереком" в матче 27-го тура первенства молодежных команд российской премьер-лиги - 1:1.

Молодежное первенство

27 тур

"Зенит" - "Терек" 1:1

Голы: Казаков, 41, Мальсагов, 69

"Зенит": Рудаков, Пенчиков, Каккоев (Плотников, 74), Вяткин, Круговой, Мусаев (Горулёв, 90), Казаков (Культинов, 87), Кириллов, Еловских, Макеев, Крапухин (Некрасов, 61)

"Терек": Гудиев, Шахтиев, Адамов, Муслуев, Исмаилов, Ахильгов, Бацуев, Мальсагов (Абдурахманов, 81), Магомадов, Кадыров (Умаев, 19), Хусаинов (Хизриев, 64)
Теги: Зенит Терек
Сегодня, 14:09
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