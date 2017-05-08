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Агент Дика Адвоката подтвердил, что тренера скоро назначат в сборную Голландии

Агент нидерландского специалиста Дика Адвоката Роб Янсен подтвердил информацию о том, что в ближайшее время его клиент возглавит национальную сборную страны.

– Скорее всего, бумаги о назначении будут подписаны на этой неделе, – заявил Янсен.

Напомним, Адвокат возглавляет турецкий "Фенербахче", однако специалист еще в марте объявил команде о своем намерении уйти по окончании текущего сезона.

Sportbox
Теги: Адвокат Сборная Голландии
Сегодня, 12:32
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