Агент Дика Адвоката подтвердил, что тренера скоро назначат в сборную Голландии

Агент нидерландского специалиста Дика Адвоката Роб Янсен подтвердил информацию о том, что в ближайшее время его клиент возглавит национальную сборную страны.– Скорее всего, бумаги о назначении будут подписаны на этой неделе, – заявил Янсен.Напомним, Адвокат возглавляет турецкий "Фенербахче", однако специалист еще в марте объявил команде о своем намерении уйти по окончании текущего сезона.