Мануэль Нойер: если бы я получил эту травму в следующем году, было бы хуже

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, как проходит лечение после травмы.



"Изначально я думал, что буду в строю перед стартом предсезонной подготовки. В данный момент всё идёт по намеченному плану. Если бы я получил эту травму в то же самое время в следующем году, то это было бы хуже. Ведь впереди чемпионат мира", – цитирует Нойера Sport1.de.