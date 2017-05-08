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Мануэль Нойер: если бы я получил эту травму в следующем году, было бы хуже

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, как проходит лечение после травмы.

"Изначально я думал, что буду в строю перед стартом предсезонной подготовки. В данный момент всё идёт по намеченному плану. Если бы я получил эту травму в то же самое время в следующем году, то это было бы хуже. Ведь впереди чемпионат мира", – цитирует Нойера Sport1.de.
Теги: Нойер Бавария
Сегодня, 18:44
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