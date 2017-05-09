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Антонио Конте: не нужно откладывать чемпионство в долгий ящик

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал игру 36-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (3:0).

"У нас свое видение футбола, и мы будем придерживаться его и дальше: стремиться атаковать, соблюдать игровой баланс и избегать контратак. Матч против "Мидлсбро" не был легкой прогулкой. В их составе есть Адама Траоре, который обладает великолепной скоростью. Тем не менее, мы отлично справились и должны продолжать действовать в том же духе.

Мы не должны пытаться сыграть в более оборонительный футбол. Это не наш способ. Мы будем стремиться доминировать в каждом матче, создавая моменты и обеспечивая необходимый баланс. В некоторых матчах это может получаться идеально, иногда не в полной мере, но мы всегда должны придерживаться собственного видения футбола.

Сейчас нам необходимо отдохнуть, поскольку в играх такого рода теряется много физических и моральных сил. После этого у нас будет два дня на подготовку к еще одному сложному матчу против "Вест Бромвича". Наш будущий соперник очень хорошо организован и умеет играть против сильных команд.

У нас есть три шанса на то, чтобы стать чемпионами. Мы очень близки к этому, но должны сделать решающий шаг в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик", - заявил Конте.

chelsea-fc.ru
Теги: Конте Челси
Сегодня, 10:05
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Давай, подтягивайся к МаКару. Негоже откладывать...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
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