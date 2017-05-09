Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (2)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (2)
12:52
С Днём Великой Победы! (31)
С Днём Великой Победы! (31)
10:43
Массимо Каррера: может, презентовать музею галстук? Ведь мне тоже подарили его на день рождения (18)
Массимо Каррера: может, презентовать музею галстук? Ведь мне тоже подарили его на день рождения (18)
Вчера 22:42
Роман Зобнин: в этом чемпионстве есть заслуга Аленичева (18)
Роман Зобнин: в этом чемпионстве есть заслуга Аленичева (18)
Вчера 22:10
Массимо Каррера: моя семья – моя крепость (6)
Массимо Каррера: моя семья – моя крепость (6)
Вчера 21:33
Джано Ананидзе посвятил чемпионство "Спартака" своему отцу (2)
Джано Ананидзе посвятил чемпионство "Спартака" своему отцу (2)
Вчера 21:05
СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (128)
СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (128)
Зенитовцы, спартаковцы или автор чемпионского гола? 11 персон 27-го тура
27-й тур Премьер-лиги сделал то, чего от него и не ждали: ответил на главный вопрос чемпионата, вопрос о чемпионе. Впрочем, за все остальные значимые позиции борьба продолжается, потому в рубрике Rusfootball.info говорит не только об участниках чемпионских матчей, коих получилось аж 2.
Фёдор Чалов
В Уфе новый Фёдор-бомбардир российского футбола вышел на короткую замену и сразу забил. В Перми Чалову доверили уже место в основе, и тот не то что оправдал доверие, а очень выручал команду, разыграв результативную стеночку с Витиньо. ЦСКА забрался на 2-е место, а Чалов показал, что не хуже Ионова не только в перспективе, но и прямо сейчас.
Владимир Габулов
Пороли голевые моменты в составе «Ростова» многие – от Гацкана и Ерохина до Азмуна, поэтому отметим великолепную игру вратаря тульского «Арсенала». Если бы не сэйвы Габулова, вспомнившего молодость и вытащившего несколько «мёртвых мячей», то «Ростов» обеспечил бы себе победу уже в 1-й половине 1-го тайма.
Денис Глушаков
Никто не ждал, что чемпионским для «Спартака» станет матч с «Томью», но так вышло, что капитан заработал победный пенальти в чемпионском матче. Однако в нашу рубрику он попал даже не за это, а за пахоту в течение всего сезона, яркое празднование чемпионства на заборе с гитарой и миллеровским чудо-напитком и рокерские прыжки в толпу.
Массимо Каррера
Если кто и способен не дать игрокам «Спартака» отправиться в отпуск после завоевания чемпионства, то только Каррера. Во 2-м тайме матча с «Томью» он на бровке был, пожалуй, активнее своих игроков. Массимо дал понять, что разозлён плохой игрой и невыполнением установки и даже не пришёл на пресс-конференцию. Но на следующий день он уже плакал от счастья: Каррера – первый тренер, сделавший команду чемпионом, возглавив её по ходу сезона, и первый тренер, сделавший чемпионом «Спартак» за 16 лет.
Игорь Шалимов
В «Краснодаре» прекрасно знали, что «Ростов» проиграл, потому у команды есть шанс оторваться от дончан на 6 очков и решить судьбу еврокубковой путёвки. Однако вместо победы над «Оренбургом» «Краснодар» пропустил и ничего не создал у чужих ворот. Причём до этого команда Игоря Шалимова не забила и в ворота «Анжи». Если «Краснодар» не сохранит 4-е место, то Шалимов может и лишиться работы.
Мийо Цакташ
Отыграться в матче с «Уфой» – миссия, невыполнимая для большинства команд РФПЛ, но «Рубина» всё получилось. В 1-м тайме казанцы заработали пенальти, который реализовал Цакташ. Ничего особенного, да? А если учесть, что в воротах Беленов? Тогда «Паненка», исполненный хорватом, кажется не таким обыденным голом с 11-ти метров. В начале 2-го тайма «Рубин» подал штрафной, и здесь Цакташ оказался расторопнее и расчётливее всех – дубль хорвата принёс казанцам победу, которая сохранила Хави Грасии работу до конца сезона и подтянула команду в верхнюю половину таблицы.
Артём Дзюба
Дзюба с детства мечтал поучаствовать в чемпионском матче «Спартака», ну вот и поучаствовал. Артём ничего не смог поделать с защитниками «Терека» и досрочно завершил игру из-за травмы. В раздевалке у него было время поздравить бывших партнёров с чемпионством.
Мирча Луческу
«Не думаю, что «Спартак» был лучшим клубом. Они заслужили чемпионство — все было на их стороне. Создали очень хороший коллектив, чувствовалась поддержка и прессы, и другая поддержка, о которой вы знаете», – слова Мирчи Луческу на пресс-конфеернции показали, что он не умеет проигрывать достойно. А сам матч с «Тереком» на то, что проигрывать он умеет ещё как. В Петербурге 10 лет строили стадион, а чемпионом на нём стал «Спартак».
Аблай Мбенг
Гол в ворота «Рубина», дубль в матче с «Уралом» и, наконец, гол «Зениту» на Крестовском – Аблай разошёлся и забивает вот уже в 3-х матчах подряд. Сенегалец показал, что чемпионский гол можно забить даже за «Терек», который благодаря усилиям своего форварда снова стал реальным претендентом на еврокубки.
Кристиан Паскуато
На фоне побед «Оренбурга» и «Арсенала» брать 3 очка в Екатеринбурге было необходимо и «Крыльям». После 1-го тайма, который итальянец смотрел со скамейки, поражение казалось неминуемым, но спустя 8 минут после появления на поле Кристиан отдал великолепную голевую передачу, на 74-й – ещё одну, а в концовке сам забил 3-й мяч в ворота «Урала» и вытащил команду из зоны прямого вылета.
Джанни Бруно
Две передачи Паскуато голевыми сделал как раз его приятель Джанни Бруно, оформивший в Екатеринбурге важнейший победный дубль. Не зря «КС-ТВ» недавно выпустило весёлое видео со италоговорящими членами команды, где помимо Бруно и Паскуато поучаствовал и тренер вратарей «Крыльев» Гаэтано Петрелли.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фёдор Чалов
В Уфе новый Фёдор-бомбардир российского футбола вышел на короткую замену и сразу забил. В Перми Чалову доверили уже место в основе, и тот не то что оправдал доверие, а очень выручал команду, разыграв результативную стеночку с Витиньо. ЦСКА забрался на 2-е место, а Чалов показал, что не хуже Ионова не только в перспективе, но и прямо сейчас.
Владимир Габулов
Пороли голевые моменты в составе «Ростова» многие – от Гацкана и Ерохина до Азмуна, поэтому отметим великолепную игру вратаря тульского «Арсенала». Если бы не сэйвы Габулова, вспомнившего молодость и вытащившего несколько «мёртвых мячей», то «Ростов» обеспечил бы себе победу уже в 1-й половине 1-го тайма.
Денис Глушаков
Никто не ждал, что чемпионским для «Спартака» станет матч с «Томью», но так вышло, что капитан заработал победный пенальти в чемпионском матче. Однако в нашу рубрику он попал даже не за это, а за пахоту в течение всего сезона, яркое празднование чемпионства на заборе с гитарой и миллеровским чудо-напитком и рокерские прыжки в толпу.
Массимо Каррера
Если кто и способен не дать игрокам «Спартака» отправиться в отпуск после завоевания чемпионства, то только Каррера. Во 2-м тайме матча с «Томью» он на бровке был, пожалуй, активнее своих игроков. Массимо дал понять, что разозлён плохой игрой и невыполнением установки и даже не пришёл на пресс-конференцию. Но на следующий день он уже плакал от счастья: Каррера – первый тренер, сделавший команду чемпионом, возглавив её по ходу сезона, и первый тренер, сделавший чемпионом «Спартак» за 16 лет.
Игорь Шалимов
В «Краснодаре» прекрасно знали, что «Ростов» проиграл, потому у команды есть шанс оторваться от дончан на 6 очков и решить судьбу еврокубковой путёвки. Однако вместо победы над «Оренбургом» «Краснодар» пропустил и ничего не создал у чужих ворот. Причём до этого команда Игоря Шалимова не забила и в ворота «Анжи». Если «Краснодар» не сохранит 4-е место, то Шалимов может и лишиться работы.
Мийо Цакташ
Отыграться в матче с «Уфой» – миссия, невыполнимая для большинства команд РФПЛ, но «Рубина» всё получилось. В 1-м тайме казанцы заработали пенальти, который реализовал Цакташ. Ничего особенного, да? А если учесть, что в воротах Беленов? Тогда «Паненка», исполненный хорватом, кажется не таким обыденным голом с 11-ти метров. В начале 2-го тайма «Рубин» подал штрафной, и здесь Цакташ оказался расторопнее и расчётливее всех – дубль хорвата принёс казанцам победу, которая сохранила Хави Грасии работу до конца сезона и подтянула команду в верхнюю половину таблицы.
Артём Дзюба
Дзюба с детства мечтал поучаствовать в чемпионском матче «Спартака», ну вот и поучаствовал. Артём ничего не смог поделать с защитниками «Терека» и досрочно завершил игру из-за травмы. В раздевалке у него было время поздравить бывших партнёров с чемпионством.
Мирча Луческу
«Не думаю, что «Спартак» был лучшим клубом. Они заслужили чемпионство — все было на их стороне. Создали очень хороший коллектив, чувствовалась поддержка и прессы, и другая поддержка, о которой вы знаете», – слова Мирчи Луческу на пресс-конфеернции показали, что он не умеет проигрывать достойно. А сам матч с «Тереком» на то, что проигрывать он умеет ещё как. В Петербурге 10 лет строили стадион, а чемпионом на нём стал «Спартак».
Аблай Мбенг
Гол в ворота «Рубина», дубль в матче с «Уралом» и, наконец, гол «Зениту» на Крестовском – Аблай разошёлся и забивает вот уже в 3-х матчах подряд. Сенегалец показал, что чемпионский гол можно забить даже за «Терек», который благодаря усилиям своего форварда снова стал реальным претендентом на еврокубки.
Кристиан Паскуато
На фоне побед «Оренбурга» и «Арсенала» брать 3 очка в Екатеринбурге было необходимо и «Крыльям». После 1-го тайма, который итальянец смотрел со скамейки, поражение казалось неминуемым, но спустя 8 минут после появления на поле Кристиан отдал великолепную голевую передачу, на 74-й – ещё одну, а в концовке сам забил 3-й мяч в ворота «Урала» и вытащил команду из зоны прямого вылета.
Джанни Бруно
Две передачи Паскуато голевыми сделал как раз его приятель Джанни Бруно, оформивший в Екатеринбурге важнейший победный дубль. Не зря «КС-ТВ» недавно выпустило весёлое видео со италоговорящими членами команды, где помимо Бруно и Паскуато поучаствовал и тренер вратарей «Крыльев» Гаэтано Петрелли.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.