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Зенитовцы, спартаковцы или автор чемпионского гола? 11 персон 27-го тура

27-й тур Премьер-лиги сделал то, чего от него и не ждали: ответил на главный вопрос чемпионата, вопрос о чемпионе. Впрочем, за все остальные значимые позиции борьба продолжается, потому в рубрике Rusfootball.info говорит не только об участниках чемпионских матчей, коих получилось аж 2.

Фёдор Чалов

В Уфе новый Фёдор-бомбардир российского футбола вышел на короткую замену и сразу забил. В Перми Чалову доверили уже место в основе, и тот не то что оправдал доверие, а очень выручал команду, разыграв результативную стеночку с Витиньо. ЦСКА забрался на 2-е место, а Чалов показал, что не хуже Ионова не только в перспективе, но и прямо сейчас.

Владимир Габулов

Пороли голевые моменты в составе «Ростова» многие – от Гацкана и Ерохина до Азмуна, поэтому отметим великолепную игру вратаря тульского «Арсенала». Если бы не сэйвы Габулова, вспомнившего молодость и вытащившего несколько «мёртвых мячей», то «Ростов» обеспечил бы себе победу уже в 1-й половине 1-го тайма.

Денис Глушаков

Никто не ждал, что чемпионским для «Спартака» станет матч с «Томью», но так вышло, что капитан заработал победный пенальти в чемпионском матче. Однако в нашу рубрику он попал даже не за это, а за пахоту в течение всего сезона, яркое празднование чемпионства на заборе с гитарой и миллеровским чудо-напитком и рокерские прыжки в толпу.

Массимо Каррера

Если кто и способен не дать игрокам «Спартака» отправиться в отпуск после завоевания чемпионства, то только Каррера. Во 2-м тайме матча с «Томью» он на бровке был, пожалуй, активнее своих игроков. Массимо дал понять, что разозлён плохой игрой и невыполнением установки и даже не пришёл на пресс-конференцию. Но на следующий день он уже плакал от счастья: Каррера – первый тренер, сделавший команду чемпионом, возглавив её по ходу сезона, и первый тренер, сделавший чемпионом «Спартак» за 16 лет.



Игорь Шалимов

В «Краснодаре» прекрасно знали, что «Ростов» проиграл, потому у команды есть шанс оторваться от дончан на 6 очков и решить судьбу еврокубковой путёвки. Однако вместо победы над «Оренбургом» «Краснодар» пропустил и ничего не создал у чужих ворот. Причём до этого команда Игоря Шалимова не забила и в ворота «Анжи». Если «Краснодар» не сохранит 4-е место, то Шалимов может и лишиться работы.

Мийо Цакташ

Отыграться в матче с «Уфой» – миссия, невыполнимая для большинства команд РФПЛ, но «Рубина» всё получилось. В 1-м тайме казанцы заработали пенальти, который реализовал Цакташ. Ничего особенного, да? А если учесть, что в воротах Беленов? Тогда «Паненка», исполненный хорватом, кажется не таким обыденным голом с 11-ти метров. В начале 2-го тайма «Рубин» подал штрафной, и здесь Цакташ оказался расторопнее и расчётливее всех – дубль хорвата принёс казанцам победу, которая сохранила Хави Грасии работу до конца сезона и подтянула команду в верхнюю половину таблицы.

Артём Дзюба

Дзюба с детства мечтал поучаствовать в чемпионском матче «Спартака», ну вот и поучаствовал. Артём ничего не смог поделать с защитниками «Терека» и досрочно завершил игру из-за травмы. В раздевалке у него было время поздравить бывших партнёров с чемпионством.

Зенитовцы, спартаковцы или автор чемпионского гола? 11 персон 27-го тура


Мирча Луческу

«Не думаю, что «Спартак» был лучшим клубом. Они заслужили чемпионство — все было на их стороне. Создали очень хороший коллектив, чувствовалась поддержка и прессы, и другая поддержка, о которой вы знаете», – слова Мирчи Луческу на пресс-конфеернции показали, что он не умеет проигрывать достойно. А сам матч с «Тереком» на то, что проигрывать он умеет ещё как. В Петербурге 10 лет строили стадион, а чемпионом на нём стал «Спартак».

Аблай Мбенг

Гол в ворота «Рубина», дубль в матче с «Уралом» и, наконец, гол «Зениту» на Крестовском – Аблай разошёлся и забивает вот уже в 3-х матчах подряд. Сенегалец показал, что чемпионский гол можно забить даже за «Терек», который благодаря усилиям своего форварда снова стал реальным претендентом на еврокубки.

Кристиан Паскуато

На фоне побед «Оренбурга» и «Арсенала» брать 3 очка в Екатеринбурге было необходимо и «Крыльям». После 1-го тайма, который итальянец смотрел со скамейки, поражение казалось неминуемым, но спустя 8 минут после появления на поле Кристиан отдал великолепную голевую передачу, на 74-й – ещё одну, а в концовке сам забил 3-й мяч в ворота «Урала» и вытащил команду из зоны прямого вылета.

Джанни Бруно

Две передачи Паскуато голевыми сделал как раз его приятель Джанни Бруно, оформивший в Екатеринбурге важнейший победный дубль. Не зря «КС-ТВ» недавно выпустило весёлое видео со италоговорящими членами команды, где помимо Бруно и Паскуато поучаствовал и тренер вратарей «Крыльев» Гаэтано Петрелли.



Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Спартак ЦСКА Терек Крылья Советов
Сегодня, 14:50
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4
(1)
№4 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: garry topor
Проголосовал за Габулова, вытащил просто.
Каррера конечно монстр, за год сделать чемпионом команду, но в этом туре чемпионство само приехало, а игра с Томью была бы мощная, если не транжирили свои моменты (ЗеЛуишу по жопе надо давать за такие жадные закосы)

Я тоже Габулову плюсонул... смотрел матч... выручил не раз
Регистрация: 21.10.2013
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:48) #
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Цитата: garry topor
ЗеЛуишу по жопе надо давать за такие жадные закосы

Промесу тоже


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 15:19) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Проголосовал за Габулова, вытащил просто.
Каррера конечно монстр, за год сделать чемпионом команду, но в этом туре чемпионство само приехало, а игра с Томью была бы мощная, если не транжирили свои моменты (ЗеЛуишу по жопе надо давать за такие жадные закосы)
Регистрация: 26.06.2008
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:01) #
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Какие. в жопу, синит-овцы? Им полну жопу шишек чехи напихали, то есть они играли ху*во! Они обосрались, и в первую голову - не забившее ничего говорящее полено!

В Петербурге 10 лет строили стадион, а чемпионом на нём стал «Спартак».
stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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