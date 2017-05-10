Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Ницца" может пригласить на пост главного тренера Клаудио Раньери

"Ницца" рассматривает вариант с приглашением Клаудио Раньери на пост главного тренера команды, сообщает France Football.

Отмечается, что такое развитие событий произойдет в том случае, если клуб покинет нынешний главный тренер команды Люсьен Фавре, в услугах которого заинтересована дортмундская "Боруссия".
Теги: Раньери Ницца
Вчера, 23:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.