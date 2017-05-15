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КДК рассмотрит эпизод с дракой игроков мини-футбольных клубов "Тюмени" и "Газпрома-Югры"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инцидент с дракой игроков, произошедший 11 мая после матча чемпионата России по мини-футболу между "Тюменью" и "Газпромом-Югра".
"В повестку дня мы включили вопрос об инциденте после матча мини-футбольных команд "Тюмень" - "Газпром-Югра", который состоялся 11 мая. После окончания игры там произошла драка", - передает "Чемпионат".
"В повестку дня мы включили вопрос об инциденте после матча мини-футбольных команд "Тюмень" - "Газпром-Югра", который состоялся 11 мая. После окончания игры там произошла драка", - передает "Чемпионат".
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