Мартин Демичелис завершает карьеру

Защитник "Малаги" Мартин Демичелис объявил о том, что завершает карьеру игрока по окончании текущего сезона.



"Мои ноги уже потеряли ту силу, которая позволял мне играть. Благодарю всех, кто поддерживал меня. Я мечтал завершить свою карьеру в "Малаге". Этот клуб навсегда занял место в моем сердце. Теперь я буду поддерживать команду с трибун", - цитирует аргентинца Football Espana.