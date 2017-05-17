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Массимо Каррера: поговорю с Романцевым, когда он выучит итальянский

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, как продвигается в изучении русского языка.

– Знаете ли вы Олега Романцева?

– Да.

– В начале сезона он сказал, что не будет с вами общаться, пока вы не выучите русский…

– Я ему ответил. Когда он выучит итальянский, я тоже с ним поговорю.

– Как далеко вы продвинулись в изучении русского языка?

– Изъясняться я пока не могу. Но какие-то фразы, выражения мне известны. (Говорит по-русски.) Здравствуйте, добрый вечер.

Русский – очень сложный язык для итальянцев. Но обещаю, что после отпуска начну изучать его. Тогда начну понимать, что вы тут плохого говорите про "Спартак".

– Некоторые эксперты, кстати, говорят: "Спартаку" часто везло.

– Удача всегда необходима. Но ее нужно еще и заслужить. Мы в каждом матче стремились набрать три очка, и думаю, что результата лучше, чем у нас сейчас, достигнуть было бы сложно.

Многие критикуют "Спартак" за то, что часто побеждали со счетом 1:0. Но я предпочту 10 раз выиграть так, чем дважды – по 5:0, а в восьми других встречах уступить или сделать ничью.

Конечно, всем хочется и играть хорошо, и выигрывать, да не всегда получается. Будем стремиться к более зрелищной игре, но главная цель всегда одна – побеждать.

– Пытались ли от вас добиться так называемого "спартаковского футбола"?

– Нет, мне никто ничего не навязывал. Впоследствии, правда, рассказывали про нюансы этого стиля, но от меня его не требовали. Я сделал выбор, осуществляя на практике свое видение футбола с командой, которая была у меня в распоряжении, — цитирует Карреру "СЭ".
Теги: Каррера Спартак Романцев
Сегодня, 10:24
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№4 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 11:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Смогут ли все эти б...ди со своими провокациями его сломать?

Не думаю. Наш мафиозо мужик с яйцами. Что радует.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 11:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Смогут ли все эти б...ди со своими провокациями его сломать?


Действительно, провокации. Я уж подумал, что сейчас спартачи накинутся на Карреру за слова о Романцеве. Надеюсь, все поймут - провокация.
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: patron1925 Saint-Petersburg (Сегодня, 10:43) #
  • +1
  •  (1)

Лечащий Врач,
нас так 2года ломали)
Регистрация: 28.10.2016
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:31) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Смогут ли все эти б...ди со своими провокациями его сломать?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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