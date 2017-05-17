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"Томь" - "Крылья Советов": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Томи" и "Крыльев Советов" на игру 29-го тура РФПЛ в Томске.

"Томь": Солосин, Карымов, Пульич, Салахутдинов, Попов, Чуперка, Баляйкин, Гвинейский, Голышев, Пугин, Соболев.

"Крылья Советов": Конюхов, Башкиров, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Бато, Мияйлович, Бруно, Зотов, Ткачев.
Теги: Томь Крылья Советов
Сегодня, 14:11
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