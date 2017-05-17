Достойнейшие! "Спартак" укатал в газон "Открытия" сверхмотивированный "Терек"

Чемпионат России



29 тур



Спартак 3-0 Терек



Голы: Глушаков, 12, 19, Промес, 74.



"Спартак": Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков (Самедов, 69), Фернандо, Попов (Ананидзе, 62), Промес, Зе Луиш (Луис, Адриано, 65).



"Терек": Городов, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Мохаммади, Анхель, Кузяев, Иванов (Бериша, 89), Лебеденко (Митришев, 83), Пирис, Мбенге.



Предупреждения: Попов, 23, Промес, 74 - Пирис, 45+1. Глушаков, 12, 19, Промес, 74.Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков (Самедов, 69), Фернандо, Попов (Ананидзе, 62), Промес, Зе Луиш (Луис, Адриано, 65).Городов, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Мохаммади, Анхель, Кузяев, Иванов (Бериша, 89), Лебеденко (Митришев, 83), Пирис, Мбенге.Попов, 23, Промес, 74 - Пирис, 45+1.

Грозненцы ехали в Белокаменную за тремя очками, но были буквально сметены с поля шквалом чемпионских эмоций "Спартака".рассказывает об очередном празднике, который "красно-белые" подарили своим болельщикам.Вожделенный титул "Спартак" де-юре оформил еще полторы недели назад после чужого матча, в Пермь за командой отправился огромный десант ее болельщиков, после финального свистка от души поздравивших своих любимцев с чемпионством, но все-таки главное празднование должно было состояться во время следующего домашнего поединка "красно-белых" против "Терека". Несмотря на будний день, было очевидно, что трибуны "Открытие Арены" заполнятся под завязку, ведь на нее был доставлен для вручения спартаковцам кубок победителей Премьер-лиги. В общем, отчетная встреча превращалась в этакий банкет, переходящий в очередные народные гуляния.Вероятно, именно поэтому Массимо Каррера, в отличие от встречи с "Амкаром", выставил сегодня практически всю основу, явственно намереваясь добыть победу, дабы абсолютно ничем не омрачить праздничный вечер.И во всем этом красно-белом море счастья терялись грозненские футболисты. А ведь им-то виктория была нужнее в несколько раз!Весной подопечные Рашида Рахимова впали в тяжелое состояние, проваливали матч за матчем, и в какой-то момент показалось, что "Терек" уже доигрывает сезон. Но именно тогда представители Чеченской республики сумели взять себя в руки, одержали четыре победы кряду (причем в каждом из этих матчей забивал Мбенге, неожиданно набравший отменную форму) и, пользуясь неудачами конкурентом, приблизились к еврозоне на расстояние вытянутой руки. Собственно, если бы в прошлом туре "Краснодар" не спасся на последних секундах в Екатеринбурге, "Терек" уже был бы четвертым!Понятное дело, что грозненские футболисты вцепились в шанс сыграть на международной арене всем, чем только можно, и упускать его не собирались. А для этого им во что бы то ни стало следовало завершать чемпионат двумя победами, и никакие празднования "Спартака" подшефных Рахимова абсолютно не волновали.Стоило поединку начаться, как могло возникнуть ощущение, будто сегодня именно грозненцы играют в красно-белой форме. Потому что атаковала исключительно команда, одетая в эти цвета, и создавалось полное впечатление, что это ей кровь из носу необходимы очки, что это она продолжает отчаянно сражаться с конкурентами по турнирной таблицы."Спартак" сразу же включил высокие скорости и прижал соперника к его воротам. Планировал Рахимов что-нибудь подобное или нет, я не знаю, однако сомневаюсь, что "Терек" даже при большом желании сумел бы забрать себе мяч. Чемпионы России играли очень уверенно, с невероятной страстью и при этом сохраняли холодной голову. Именно благодаря этому они уже на 10-й минуте вполне могли открывать счет, но защитник в последний момент снял мяч с ноги у Зе Луиша. Тот (мяч, а не форвард, ясное дело) отскочил к Ещенко, его мощнейший выстрел отразил Городов, а с прострелом Зобнина грозненцы кое-как управились.Впрочем, это отдалило гостей от печальной участи всего на пару оборотов секундной стрелки. Они уже вроде бы отобрали мяч около собственной штрафной, однако тут же подарили его Глушакову, Денис ушел от подката одного защитника и из-под другого нанес не очень сильный, но крайне неприятный удар, с которым Городов справиться не сумел. Очередной гол "Спартака" с дальней дистанции!Ощутив вкус крови соперника, "народная команда" завелась еще больше. И вот уже следует прекрасно разыгранный контрвыпад хозяев: Зе, выиграв позицию, грудью сбрасывает мяч Попову, тот продвигается впереди и делает обратный пас Луишу. Нападающему "Спартака" не удается обработать мяч, однако получается еще лучше, ибо тот оказывается у Глушакова, он проскакивает мимо парочки оппонентов, видит мчащегося навстречу голкипера и мягко перебрасывает его. Это похороны!!! "Терека"…Капитан "красно-белых" отличился в восьмой раз, впервые забив больше гола за игру.Надо было видеть, как спартаковцы праздновали второй гол: Ребров вытащил на поле Карреру, которого принялись обнимать футболисты хозяев. В этом – вся ментальная суть нынешнего "Спартака"…При таком счете москвичи почувствовали себя совсем раскрепощенными и принялись откровенно наслаждаться происходящим. А с достаточно сильной командой, поймавшей кураж, бороться невероятно сложно. Вот и "Терек", несмотря на то, что подшефные Карреры немного сбавили обороты, мало что мог противопоставить чемпионам до перерыва.Правда, пару шансов немного сбить спартаковский запал у грозненцев было. В первом случае они, отобрав мяч на левом фланге, быстро доставили его в центр, откуда Мбенге вывел Уциева в зону правого инсайда. Не видя адресатов для прострела, Ризван мощно пальнул в ближний угол и вполне мог добиться успеха, ибо Ребров уже начал заваливаться, планируя прервать пас. Вот только попадать надо в сетку с внутренней стороны… Позднее Мохаммади вывалился практически один на один с вратарем, но чуть замешкался и вынужден был простреливать, что ни привело ни к чему хорошему для "Терека".Впрочем, "Спартак" все равно был ближе к тому, чтобы уйти в раздевалку при разгромном счете. Опаснейший прострел Луиша чуть-чуть не дошел до Промеса, Попов промахнулся из хорошей позиции, а как Глушаков, находясь в нескольких метрах от пустого угла ворот, умудрился не попасть по мячу после передачи Ивелина и тем самым лишить себя хет-трика думаю, не объяснит и сам Денис.Второй тайм хозяева начали в том же ритме, в каком они провели первый, но, возможно, "народную команду" немного сбили с набранного темпа родные болельщики: из-за дыма файеров Кириллу Левникову пришлось на несколько минут остановить встречу.После этого скорости несколько упали, а мяч перешел во владение "Терека". Однако чувствовалось, что сегодня грозненцы просто не в состоянии сделать что-либо с этой бурей эмоций, которая исходили от трибун "Открытие Арены" и подхватывалась футболистами "Спартака".Да, кое-какие проблески у гостей случались. Например, когда Мбенге, обожающий забивать "красно-белым", головой очень хитро забрасывал мяч в дальний угол, оставив не у дел Реброва, но чуть-чуть не попав в створ. Или когда спартаковский воспитанник Олег Иванова на прекрасном дриблинге ушел от троих (!!!) оппонентов, однако из центра штрафной несильно пробил прямо в руки вратарю. Не пожелала улыбаться представителям Чеченской республики и Фортуна: после удара Лебеденко мяч задел кого-то из хозяев, поймав тем самым Реброва на противоходе, но проскакал рядом со штангой.А забил снова "Спартак". Промес слева пошел в центр, Зобнин рывком увел в сторону одного из оборонцев "Терека", Квинси убрал мяч от подката другого и с линии штрафной нанес неотразимый обводящий удар в дальний угол. Мяч сначала поцеловался со штангой, придав голу дополнительного изящества, и только после этого отправился в сетку. Сам же голландец кинулся к боковой линии, где отыскалась красная маска, в которой он оригинально отметил взятие ворот.Ну а Ребров решил напомнить всем, что и он – один из главных героев чемпионского сезона, трижды отбив опасные удары грозненских футболистов. Правда и он был бессилен, когда Фернандо в совершенно несвойственном для себя стиле подарил мяч Мбенге, однако сенегалец не сумел воспользоваться отменным шансом, пробив рядом со штангой.Футбол и спорт вообще – такое явление, где счастье и горе очень часто соседствуют. После финального свистка на спартаковской арене началось форменное безумие, увенчанное награждением команды-чемпиона. Что ж, грех было не выплеснуть все то, что скопилось за 16 лет ожиданий.И в этом океане безудержного счастья тихо грустили гости из Чеченской республики: их сегодняшнее поражения и победа "Ростова" в Каспийске не оставили подопечным Рахимова практически никаких шансов на четвертое место…