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"Шинник" продлил контракт с Александром Побегаловым

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов заключил новое соглашение с ярославским "Шинником", информирует официальный сайт клуба.

Новый контракт 61-летнего специалиста рассчитан на один год.

"Сегодня, 18 мая новый контракт с футбольным клубом "Шинник" подписал многолетний главный тренер команды Александр Михайлович Побегалов. Всей своей предыдущей работой Побегалов завоевал заслуженное уважение как у футбольных специалистов, так и у многочисленных поклонников команды", - говорится в сообщении.
Теги: Шинник Побегалов
Сегодня, 13:55
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