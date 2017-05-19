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Андрей Аршавин: кроме "Кайрата", больше мне играть, по сути, негде

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин заявил, что российские болельщики вряд ли уже увидят его на поле в официальных матчах.

– Почему вы реже, чем раньше, появляетесь на поле?

– Наверное, выгляжу не так хорошо, как в прошлом сезоне. А игроки, действующие на моих позициях, поводов для недовольства практически не дают – обостряют, забивают.

– Не жалеете о принятом год с небольшим назад решении переехать в Казахстан?

– Ни в малейшей степени. Даже если не брать футбол, в который, как мы уже определились, играю в удовольствие, мне очень комфортно в Алма-Ате. И в бытовом плане, и в моральном.

– Не задумываетесь ли над тем, чтобы остаться здесь и после окончания карьеры игрока?

– Для этого надо иметь какое-то занятие, которое будет тебя держать. Пока такого не предвидится. И в любом случае – как бы и где бы тебе ни было хорошо, есть родной город. Для меня, как понимаете, это Санкт-Петербург.

– Как долго собираетесь еще играть в "Кайрате", будете ли продлевать контракт?

– Все покажет время и моя игра. Будут предпосылки – продолжу, нет – завершу карьеру, потому что больше на профессиональном уровне мне играть, по сути, негде.

– То есть, у российских болельщиков нет ни малейшего шанса увидеть еще Андрея Аршавина на поле вживую?

– Почему? Есть же ветеранские и выставочные матчи (улыбается).

– Официальные исключены?

– На 99,9%.

– Вы, кстати, думаете о том, чем будете заниматься после окончания карьеры игрока? Не хочется ли самому заняться развитием российского футбола?

– Для этого надо быть президентом РФС, а там Виталий Леонтьевич (Мутко) вполне на своем месте (улыбается).

– Есть же много других возможностей. Вот Роман Широков, например, подался в футбольные чиновники, и будет пытаться лично влиять на глобальные процессы в российском футболе. Нет желания составить ему компанию?

– Дай бог, у Ромы все получится. Но мне бы больше хотелось работать в клубе, занимаясь спортивными вопросами, а не чиновничьими или какими-то еще.

– Мне кажется, что подобный масштаб для вас маловат…

– Надо же с чего-то начинать (улыбается), – цитирует Аршавина "Р-Спорт".
Теги: Аршавин
Сегодня, 11:45
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№2 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 12:25) #
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Цитата: Alter ego
Как то поумнел он с возрастом ,что-ли?

Случается такое с людьми.)
PS
Мудрость приходит с возрастом.
Но часто, возраст приходит один. ))


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 11:51) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как то поумнел он с возрастом ,что-ли?
Регистрация: 17.05.2017
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