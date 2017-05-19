Андрей Аршавин: кроме "Кайрата", больше мне играть, по сути, негде

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:46
Валерий Рейнгольд: возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него (1)
Валерий Рейнгольд: возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него (1)
09:58
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций (11)
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций (11)
Вчера 23:46
Никита Симонян: господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее (15)
Никита Симонян: господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее (15)
Вчера 23:10
"Арсенал" готов заплатить за Лемину 23 млн евро
"Арсенал" готов заплатить за Лемину 23 млн евро
Вчера 22:48
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций-2017 (12)
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций-2017 (12)
Вчера 21:41
Солист Би-2 оштрафован на 3 тысячи рублей за попытку пронести марихуану на "Открытие Арену" (17)
Солист Би-2 оштрафован на 3 тысячи рублей за попытку пронести марихуану на "Открытие Арену" (17)
Вчера 21:32
Московское "Торпедо" получило лицензию на выступление в ФНЛ (6)
Московское "Торпедо" получило лицензию на выступление в ФНЛ (6)
Вчера 21:16
Андрей Созин: у меня лишь один вопрос: что будет со штангой, которую забрал болельщик? (4)
Андрей Созин: у меня лишь один вопрос: что будет со штангой, которую забрал болельщик? (4)
Вчера 21:11
Никита Симонян: Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне (9)
Никита Симонян: Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне (9)
Вчера 21:03
11 персон 29-го тура: Витиньо или празднующий Глушаков? (7)
11 персон 29-го тура: Витиньо или празднующий Глушаков? (7)
Вчера 20:35
Марио Балотелли пропустит игру с "Лионом"
Марио Балотелли пропустит игру с "Лионом"
Вчера 20:32
Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций (24)
Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций (24)
Андрей Аршавин: кроме "Кайрата", больше мне играть, по сути, негде
Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин заявил, что российские болельщики вряд ли уже увидят его на поле в официальных матчах.
– Почему вы реже, чем раньше, появляетесь на поле?
– Наверное, выгляжу не так хорошо, как в прошлом сезоне. А игроки, действующие на моих позициях, поводов для недовольства практически не дают – обостряют, забивают.
– Не жалеете о принятом год с небольшим назад решении переехать в Казахстан?
– Ни в малейшей степени. Даже если не брать футбол, в который, как мы уже определились, играю в удовольствие, мне очень комфортно в Алма-Ате. И в бытовом плане, и в моральном.
– Не задумываетесь ли над тем, чтобы остаться здесь и после окончания карьеры игрока?
– Для этого надо иметь какое-то занятие, которое будет тебя держать. Пока такого не предвидится. И в любом случае – как бы и где бы тебе ни было хорошо, есть родной город. Для меня, как понимаете, это Санкт-Петербург.
– Как долго собираетесь еще играть в "Кайрате", будете ли продлевать контракт?
– Все покажет время и моя игра. Будут предпосылки – продолжу, нет – завершу карьеру, потому что больше на профессиональном уровне мне играть, по сути, негде.
– То есть, у российских болельщиков нет ни малейшего шанса увидеть еще Андрея Аршавина на поле вживую?
– Почему? Есть же ветеранские и выставочные матчи (улыбается).
– Официальные исключены?
– На 99,9%.
– Вы, кстати, думаете о том, чем будете заниматься после окончания карьеры игрока? Не хочется ли самому заняться развитием российского футбола?
– Для этого надо быть президентом РФС, а там Виталий Леонтьевич (Мутко) вполне на своем месте (улыбается).
– Есть же много других возможностей. Вот Роман Широков, например, подался в футбольные чиновники, и будет пытаться лично влиять на глобальные процессы в российском футболе. Нет желания составить ему компанию?
– Дай бог, у Ромы все получится. Но мне бы больше хотелось работать в клубе, занимаясь спортивными вопросами, а не чиновничьими или какими-то еще.
– Мне кажется, что подобный масштаб для вас маловат…
– Надо же с чего-то начинать (улыбается), – цитирует Аршавина "Р-Спорт".
– Почему вы реже, чем раньше, появляетесь на поле?
– Наверное, выгляжу не так хорошо, как в прошлом сезоне. А игроки, действующие на моих позициях, поводов для недовольства практически не дают – обостряют, забивают.
– Не жалеете о принятом год с небольшим назад решении переехать в Казахстан?
– Ни в малейшей степени. Даже если не брать футбол, в который, как мы уже определились, играю в удовольствие, мне очень комфортно в Алма-Ате. И в бытовом плане, и в моральном.
– Не задумываетесь ли над тем, чтобы остаться здесь и после окончания карьеры игрока?
– Для этого надо иметь какое-то занятие, которое будет тебя держать. Пока такого не предвидится. И в любом случае – как бы и где бы тебе ни было хорошо, есть родной город. Для меня, как понимаете, это Санкт-Петербург.
– Как долго собираетесь еще играть в "Кайрате", будете ли продлевать контракт?
– Все покажет время и моя игра. Будут предпосылки – продолжу, нет – завершу карьеру, потому что больше на профессиональном уровне мне играть, по сути, негде.
– То есть, у российских болельщиков нет ни малейшего шанса увидеть еще Андрея Аршавина на поле вживую?
– Почему? Есть же ветеранские и выставочные матчи (улыбается).
– Официальные исключены?
– На 99,9%.
– Вы, кстати, думаете о том, чем будете заниматься после окончания карьеры игрока? Не хочется ли самому заняться развитием российского футбола?
– Для этого надо быть президентом РФС, а там Виталий Леонтьевич (Мутко) вполне на своем месте (улыбается).
– Есть же много других возможностей. Вот Роман Широков, например, подался в футбольные чиновники, и будет пытаться лично влиять на глобальные процессы в российском футболе. Нет желания составить ему компанию?
– Дай бог, у Ромы все получится. Но мне бы больше хотелось работать в клубе, занимаясь спортивными вопросами, а не чиновничьими или какими-то еще.
– Мне кажется, что подобный масштаб для вас маловат…
– Надо же с чего-то начинать (улыбается), – цитирует Аршавина "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.