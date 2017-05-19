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СМИ: "Трабзонспор" ведет переговоры о переходе Франка Рибери

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может переехать в чемпионат Турции.

По условиям личного контракта с французским игроком пытается договориться "Трабзонспор", информирует Milliyet. Сообщается, что Рибери предлагается соглашение на 3 миллиона евро в год плюс бонусы.

"Бавария" снизила цену на 34-летнего футболиста с 8,5 до 5 миллионов евро, но клубы пока не пришли к согласию. Контракт Рибери с "Баварией" истекает летом 2018 года.
Теги: Трабзонспор Рибери Бавария
Сегодня, 15:47
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