СМИ: "Трабзонспор" ведет переговоры о переходе Франка Рибери

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может переехать в чемпионат Турции.По условиям личного контракта с французским игроком пытается договориться "Трабзонспор", информирует Milliyet. Сообщается, что Рибери предлагается соглашение на 3 миллиона евро в год плюс бонусы."Бавария" снизила цену на 34-летнего футболиста с 8,5 до 5 миллионов евро, но клубы пока не пришли к согласию. Контракт Рибери с "Баварией" истекает летом 2018 года.