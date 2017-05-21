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"Крылья Советов" уступили "Тереку" и вылетели из Премьер-Лиги
"Крылья Советов" в заключительном туре чемпионата России проиграли "Тереку" и вылетели в ФНЛ.
Чемпионат России
30 тур
"Крылья Советов" - "Терек" 1:3
Голы: Мбенге, 37, Мохаммади, 56
"Крылья Советов": Конюхов, Божин, Надсон (Мияйлович, 51), Ятченко, Бато, Родич, Ткачёв, Башкиров (Зинков, 58), Бруно, Паскуато, Корниленко
"Терек": Гудиев, Анхель, Плиев, Родолфо, Мохаммади, Семёнов, Дьёмбер, Кузяев, Торже, Митришев, Мбенге (Балай, 73)
Предупреждения: Дьёмбер, 31, Плиев, 64, Бруно, 64, Ткачёв, 69
Чемпионат России
30 тур
"Крылья Советов" - "Терек" 1:3
Голы: Мбенге, 37, Мохаммади, 56
"Крылья Советов": Конюхов, Божин, Надсон (Мияйлович, 51), Ятченко, Бато, Родич, Ткачёв, Башкиров (Зинков, 58), Бруно, Паскуато, Корниленко
"Терек": Гудиев, Анхель, Плиев, Родолфо, Мохаммади, Семёнов, Дьёмбер, Кузяев, Торже, Митришев, Мбенге (Балай, 73)
Предупреждения: Дьёмбер, 31, Плиев, 64, Бруно, 64, Ткачёв, 69
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