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"Крылья Советов" уступили "Тереку" и вылетели из Премьер-Лиги

"Крылья Советов" в заключительном туре чемпионата России проиграли "Тереку" и вылетели в ФНЛ.

Чемпионат России

30 тур

"Крылья Советов" - "Терек" 1:3

Голы: Мбенге, 37, Мохаммади, 56

"Крылья Советов": Конюхов, Божин, Надсон (Мияйлович, 51), Ятченко, Бато, Родич, Ткачёв, Башкиров (Зинков, 58), Бруно, Паскуато, Корниленко

"Терек": Гудиев, Анхель, Плиев, Родолфо, Мохаммади, Семёнов, Дьёмбер, Кузяев, Торже, Митришев, Мбенге (Балай, 73)

Предупреждения: Дьёмбер, 31, Плиев, 64, Бруно, 64, Ткачёв, 69
Сегодня, 16:58
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(1)
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот это да...
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: следующий (Сегодня, 17:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Это Скрипченко расплата за его поступок в отношении Урала..

Ну Скрипченко уволят, а вот пострадала команда.
Но дело здесь не в тренере, команда только вернулась из ФНЛ, состав у КС, просто дно.
Регистрация: 14.12.2012
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:59) #
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  •  (4)
online

Это Скрипченко расплата за его поступок в отношении Урала..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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