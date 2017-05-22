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"Краснодар" попрощался с Вандерсоном и Калешиным (фото)

Защитник Виталий Калешин и нападающий Вандерсон попрощались с "Краснодаром". У обоих игроков заканчивается срок действия контракта.

Владелец клуба Сергей Галицкий поблагодарил футболистов за годы, проведенные в составе команды, отметил их вклад в достижения клуба и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.



ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Вандерсон Калешин
Сегодня, 10:52
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