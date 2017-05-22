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"Спартак" пока не вел переговоров с "Анжи" по защитнику Георгию Тигиеву

Председатель совета директоров "Анжи" Анзор Кавазашвили рассказал о будущем защитника Георгия Тигиева, который находился в аренде в "Спартаке".

"Пока "Спартак" не вёл переговоров с "Анжи" по Георгию Тигиеву. Никакой информации на данный момент нет.

Что касается моего мнения, то желаю всем футболистам играть там, где им хочется. Если футболист достоин выступать за "Спартак", я его буду приветствовать", – цитирует Кавазашвили "Чемпионат".
Теги: Спартак Кавазашвили Тигиев
Сегодня, 13:25
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6
(0)
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
будут тянуть до последнего.. т.к Караваев в приоритете!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Luis (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
А должен?Сезон только закончился.Еще успеют
Регистрация: 1.05.2016
№4 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 14:30) #
  • -2
  •  (2)

Будет глупостью , если отправят назад
Регистрация: 17.06.2016
№3 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 13:47) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Скорее всего, не пришелся он ко двору. Отправят пацана обратно.

Если так то очень жаль!!! Ещенко конечно боец и всё такое, но очень часто косячит, а учить его уже поздновато! Тигиев же молод и потенциал виден!!! Если оставят то в межсезонье именно Тигиева надо наигрывать в старте и будет вполне себе защитник!!!
Регистрация: 6.05.2009
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:47) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: maradona72
Отправят пацана обратно.

Если бы собирались отправить обратно, вряд ли бы в последнем матче выпустили.

Но под ЛЧ, скорее всего, Каррера макаронника купит.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:41) #
  • +1
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Скорее всего, не пришелся он ко двору. Отправят пацана обратно.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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