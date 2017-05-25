Опрос:

Новости партнеров

"Енисей" огласил состав на игру с "Арсеналом"

Стал известен стартовый состав "Енисея" на первый стыковой матч с "Арсеналом".

"Енисей": Опарин, Алиев, Кичин, Васильев, Чичерин – Ланин, Иванов, Семакин – Камеш, Самодин, Саркисов.

Запасные: Прекович, Гультяев, Тихонов, Фатуллаев, Чернов, Козлов, Малоян.

Теги: Енисей
Сегодня, 14:53
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Тихонова удачи, ждем в ПЛ в следующем году
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 15:00) #
  • 0
  •  (0)
online

Вот и докатился Арсенал, что уже его и Енисей пугает системой 4-3-3, а будет играть в тотальный футбол. Все в атаке- все в обороне- все на добивании. Удачи им обоим.
Регистрация: 17.07.2014
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
давай Андрей.. РПФЛ ждет тебя!


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.