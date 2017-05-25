"Енисей" огласил состав на игру с "Арсеналом"

Стал известен стартовый состав "Енисея" на первый стыковой матч с "Арсеналом".: Опарин, Алиев, Кичин, Васильев, Чичерин – Ланин, Иванов, Семакин – Камеш, Самодин, Саркисов.Запасные: Прекович, Гультяев, Тихонов, Фатуллаев, Чернов, Козлов, Малоян.